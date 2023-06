ஹர்பஜனுக்கு தோனி மீது பொறாமை: ஹர்பஜனை வறுத்தெடுக்கும் தோனி ரசிகர்கள்! 

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவை 209 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. கடந்த 10 வருடங்களாக இந்திய அணி ஒரு ஐசிசி கோப்பையைக்கூட வென்றதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால் ரசிகர்கள் சமூக வலைதலங்களில் தோனியை புகழ ஆரம்பித்தனர்.

இதில் ஹர்பஜன் சிங் தோனி ஒருவரால் மட்டும் கோப்பைகள் வெல்ல முடியாதென பதிவிட்டு இருந்தார். இதற்கு தோனி ரசிகர்களும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Harbhajan singh was a great bowler for India but his jealousy for dhoni is pretty much apparent from quiet a time.

2007ஆம் ஆண்டு இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை தோனி தலைமையில் வென்றது. இதில் கடைசி ஓவரை ஹர்பஜனுக்கு தராமல் ஜோகிந்தர் சர்மாவிற்கு தோனி கொடுப்பார். அதில் வெற்றியும் பெற்றார். பின்னர் தோனி தலைமையில் 2011இல் ஒருநாள் கோப்பையும் 2013இல் சாம்பியன்ஷ் டிராபி வென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Dhoni was blamed for all the losses and people burnt his posters, attacked his house, people say Dhoni lost nth no. of tourneys but the other 10 players didn't get any of the blame



If he's the one who got blamed then he should be the one to get praised too it's as simple as that