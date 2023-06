பிரபல வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் 1,100 விக்கெட்டுகள்! 

பிரபல இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 1100 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார்.

40 வயதான இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆஷஸ் தொடரில் 3வது நாளில் தனது முதல் விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். நன்றாக விளையாடி வந்த அலெக்ஸ் கேரியை பவுல்டாக்கினார். இந்த விக்கெட்டின் மூலம் முதல்தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் 1100 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.

டெஸ்டில் 686 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ள ஆண்டர்சன் அதிக டெஸ்ட் விக்கெட் வரிசையில் தொடர்ந்து 3வது இடத்தில் நீடிக்கிறார். வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் வரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ளார்.

3வது நாளில் 111 ஓவர் முடிவில் ஆஸி. 371/6 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. கவாஜா 140*, பாட் கம்மின்ஸ் 24 ரன்களுடன் விளையாடி வருகின்றனர்.

அதிக டெஸ்ட் விக்கெட் எடுத்தவர்கள்:

முத்தையா முரளிதரன் - 800

ஷேன் வார்னே- 708

ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் - 686

அனில் கும்ப்ளே- 619

Jimmy Anderson. GOAT.



The King of Swing gets First Class wicket number !



Alex Carey departs for 66.#EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/5oVD7jfKij