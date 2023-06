2343 நாள்கள் முதலிடத்தில் இருந்த ஒரே பந்து வீச்சாளர்: ஸ்டெயின் பிறந்தநாளில் ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சி! 

இன்று தென்னாப்பிரிக்காவின் சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேல் ஸ்டெயின் பிறந்தநாள். 2004ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்திற்கு எதிரான போட்டியில் தனது முதல் டெஸ்ட் போட்டியை ஆரம்பித்த ஸ்டெயின் 2019இல் டெஸ்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். 2021இல் அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார்.

சச்சின், ரோஹித் முதற்கொண்டு பல முக்கியமான பேட்டர்களை இவரது பந்து வீச்சில் தடுமாறும் அளவுக்கு சிறப்பாக பந்து வீசக்கூடியவர் ஸ்டெயின்.

93 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய ஸ்டெயின் 439 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். இதில் ஒருமுறை 7 விக்கெட்டுகளையும் எடுத்து அசத்தியுள்ளார். 2009 முதல் 2014 வரை டெஸ்ட் போட்டி தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்தவர் ஸ்டெயின்.

Number 1 in 2009.

Number in 2010.

Number 1 in 2011.

Number 1 in 2012.

Number in 2013.

Number 1 in 2014.



2343 days as number 1 in Test cricket, Happy Birthday GOAT - Dale Steyn.pic.twitter.com/bEhg9fLEoY