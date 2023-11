லக்னௌ அணியிலிருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு விற்கப்பட்ட மே.இ.தீவுகள் ஆல்ரவுண்டர்!

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் ஆல்ரவுண்டர் ரோமாரியோ ஷெப்பர்டு டிரேடிங் முறையின் மூலம் லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியிலிருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு வெற்றிகரமாக விற்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் ஆல்ரவுண்டரான ரோமாரியோ ஷெப்பர்டு லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் மூலம் 50 லட்சத்துக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டார். அவர் இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு போட்டியில் மட்டுமே களமிறங்கினார்.

இதையும் படிக்க: நெதர்லாந்தை 179 ரன்களுக்கு சுருட்டிய ஆப்கானிஸ்தான்; ஹாட்ரிக் வெற்றியைப் பதிவு செய்யுமா?

இந்த நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தற்போது அவரை லக்னௌவிடமிருந்து வாங்கியுள்ளது. ரோமாரியோ ஷெப்பர்டு அடுத்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை அணியில் முக்கிய வீரராக களமிறக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.





We have acquired the services of West Indian All Rounder following a successful trade with LSG.#OneFamily #MumbaiIndians #MumbaiMeriJaan #IPL pic.twitter.com/6jEDhQt8lp