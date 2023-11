அதிக பார்வையாளர்களை மைதானம் நோக்கி இழுத்த நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடர்!

நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடர் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் மிக அதிகமான பார்வையாளர்களை மைதானத்துக்கு வரவழைத்துள்ளது.

கடந்த அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி தொடங்கிய உலகக் கோப்பைத் தொடர் நேற்று முன் தினம் (நவம்பர் 19) நிறைவு பெற்றது. இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா 6-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

இந்த நிலையில், நடப்பு உலகக் கோப்பைத் தொடர் அதிக அளவிலான பார்வையாளர்களை மைதானங்களுக்கு வரவழைத்துள்ளதாக ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது. இந்தியாவில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பைத் தொடரை 12,50,307 பேர் மைதானத்துக்கு வந்து கண்டு களித்துள்ளனர் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





Thank YOU to all of our fans who helped make #CWC23 the most attended yet



More https://t.co/4womT6R5rv pic.twitter.com/cqNwNlPPsp