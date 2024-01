பேட்டிங்கில் 82 ரன்கள், பௌலிங்கில் 6 விக்கெட்டுகள்: அசத்தும் இளம் பாகிஸ்தான் வீரர்!

By DIN | Published On : 05th January 2024 12:19 PM | Last Updated : 05th January 2024 12:19 PM | அ+அ அ- |