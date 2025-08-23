தமிழ் தலைவாஸ் முதல்முறையாக கோப்பையை வெல்லும்..! துணை கேப்டன் பேட்டி!

புரோ கபடி லீக்கில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி முதல் முறையாக கோப்பையை வெல்லும் என அதன் துணை கேப்டன் அர்ஜுன் தேஷ்வால் கூறியுள்ளார்.
புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளா் மற்றும் பலப்படுத்தப்பட்ட அணியுடன், புரோ கபடி லீக் 12 சீசனுக்கு தமிழ் தலைவாஸ் அணி. தயாராகிறது. முதல் பட்டம் வெல்லும் முனைப்பில் களம் காண்கிறது.
1.405 கோடிக்கு அர்ஜுன் தேஷ்வால்
நிகழாண்டு சீசனுக்கான ஆட்டங்கள் வரும் ஆக. 29 முதல் நடைபெறுகிறது.
தமிழ் தலைவாஸ் அணி கடந்த 2017-இல் மட்டுமே ஒரே ஒருமுறை பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றிருந்தனர். கடந்த சீசனில் 22 ஆட்டங்களில் 8-இல் மட்டுமே வென்று 9-ஆவது இடத்தைப் பெற்றிருந்தனா்.
இந்த சீசனில், அர்ஜுன் தேஷ்வால் ரூ.1.405 கோடிக்கு தமிழ் தலைவாஸ் அணி ஏலத்தில் எடுத்தது.
இந்நிலையில், ஜியோஹாட்ஸ்டார் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ‘கிங்ஸ் ஆஃப் கபடியில்’ நடந்த பிரத்யேக உரையாடலில், தமிழ் தலைவாஸ் அணியின் நட்சத்திர ரைடரும் துணை கேப்டனுமான அர்ஜுன் தேஷ்வால் பேசியதாவது:
அணி மாற்றம், பயிற்சியாளருடனான பிணைப்பு
ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸ் அணிக்காக நான் மிகுந்த பங்காற்றினேன். அங்கு நிறைய கற்றுக்கொண்டேன். அணி மாறியிருந்தாலும், எனக்குப் பெரிதாக வித்தியாசம் தெரியவில்லை. ஏனெனில், பயிற்சியாளர் (சஞ்சீவ் பாலியன்) ஒருவரே. ஒரு வீரர் மற்றும் பயிற்சியாளர் இடையே வலுவான புரிதல் இருக்க வேண்டும்; அந்த வகையில் நான் அதிர்ஷடம் நிறைந்தவன்.
சீசன் 11 செயல்திறன்
கடந்த சீசனில் என் ஆட்டம் மிகச் சிறப்பாக இல்லை. அணியிலும் ஏற்றத் தாழ்வுகள் இருந்தன; என்னிடமும் சில குறைகள் இருந்தன. சில டாக்கிள்களில் தவறுகள் நடந்தன. ஆனால் அதை எல்லாம் பின்தள்ளிவிட்டேன். இப்போது அந்த தவறுகளைச் சரி செய்வதில் கவனம் செலுத்துகிறேன்.
பயிற்சியின் போது பயிற்சியாளரிடம் என் பிழைகளைப் பற்றி கேட்டு வருகிறேன். உடல் வலிமையை மேம்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன். இந்த முறை சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த தயாராக உள்ளேன்.
சீசன் 9-இல் ஜெய்ப்பூர் பிங்க் பாந்தர்ஸுடன் பட்டம் வென்ற அனுபவம்
அந்த நேரத்தில் என் நம்பிக்கை உச்சத்தில் இருந்தது. என் உடல் சோர்வாக இருந்தாலும், அணியின் ஆதரவு என்னை முன்னேறச் செய்தது. அப்படி ஆதரவு இருந்தால் தானாகவே முன்னேற்றம்வரும். இப்போது அதே நம்பிக்கையுடன் தயாராகி வருகிறோம். நான் இன்னும் அதே அர்ஜுன்தான், எங்களுக்கு எங்கள் பலம் தெரியும்.
இந்த சீசனில் பவான் சேஹ்ராவத்துடன் இணைந்து விளையாடுவது
பவான், நரேந்தர் போன்ற பெரிய பெயர்கள் எங்கள் அணியில் உள்ளனர். பவான் இருப்பதால், இந்த சீசனில் எங்கள் அணியின் வலிமை அதிகரிக்கும். நாங்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவளித்து 100% கொடுப்போம். சூழ்நிலைக்கேற்ப யார் சிறப்பாக ரெய்டு செய்ய முடியும் என்பதை ஆய்வு செய்வோம்.
பவான் சேஹ்ராவத்துடன் போட்டி மனப்பான்மை ஏற்படும் வாய்ப்புகள்
பவானும் நானும் பெரிய நட்சத்திரங்கள் என்பதால் ஒரே அணியில் சேர்ந்து விளையாட முடியாது என பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அது அவர்களின் எண்ணமே. எங்களுடைய மனப்பான்மை வேறுபட்டது. அணிக்காக சிறப்பாக செயல்பட்டு, சரியான முடிவுகளை எடுக்கவே எங்கள் நோக்கம்.
இந்த சீசனுக்கான குறிக்கோள்
தமிழ் தலைவாஸ் தனது முதல் கோப்பையை வெல்வதே எங்களது ஒரே குறிக்கோள். இதுவரை அணி பட்டம் வெல்லவில்லை; அதை மாற்றத் தீர்மானித்துள்ளோம். எங்களது 100% உழைப்பைக் கொடுத்து, ஒரே அணியாக விளையாடுவோம்.
எங்களது பெயரை உயர்த்த வேண்டும், எங்கள் குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் அதையே சொல்லி ஊக்குவித்துள்ளனர். நாங்கள் அதை சாதிக்கவேண்டும் என்றார்.
ப்ரோ கபடி லீக் சீசன் 12, ஆகஸ்ட் 29 முதல், நேரலையாகவும் பிரத்யேகமாகவும் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரிலும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க்கிலும் காணலாம்.
