கேப்டன் ஹாட்ரிக்: ஆசிய கோப்பையில் வெற்றியுடன் தொடங்கிய இந்தியா!

ஆசிய கோப்பையில் இந்தியா தனது முதல் போட்டியில் 4-3 என த்ரில் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது.
இந்தியாவின் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து அசத்தினார்.
ஆடவருக்கான 12-ஆவது ஹாக்கி ஆசிய கோப்பை போட்டிகள் பிகார் மாநிலம் ராஜ்கிர் நகரில் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் ஏ பிரிவில் இருக்கும் இந்தியாவும் சீனாவும் மோதின.
இந்தப் போட்டியில் இந்தியாவின் கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் சிங் 20, 33, 47-ஆவது நிமிஷங்களில் ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து அசத்தினார்.
சீன அணியில் 12, 35, 42-ஆவது நிமிஷங்களில் ஸ்கோர் செய்தார்கள்.
இந்தியாவின் ஜுகார்ஜ் சிங் 18-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோர் செய்திருந்தார். மொத்தமாக 4-3 என இந்தியா த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
