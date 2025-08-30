செய்திகள்

17 ஆண்டுகளில் முதல்முறை... தஜிகிஸ்தானை வீழ்த்திய இந்தியா!

இந்திய கால்பந்து அணியின் வரலாற்று வெற்றி குறித்து...
Indian Team win against Tajikistan.
தஜிகிஸ்தான் இந்திய வீரர். ஆட்ட நாயகன் வென்ற இந்தியர். படங்கள்: எக்ஸ் / இந்தியன் ஃபுட்பால் டீம்.
17 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக தஜிகிஸ்தான் அணியை இந்திய கால்பந்து அணி வீழ்த்தியுள்ளது.

சிஏஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் கோப்பைத் தொடரில் இந்திய அணி இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளது.

மத்திய ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு நடத்தும் சிஏஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் கோப்பைத் தொடரில் குரூப் பி அணியில் இந்தியாவும் தஜிகிஸ்தானும் நேற்று இரவு மோதின.

இந்தப் போட்டியில் இந்திய அணி 2-1 என வென்றது. போட்டியின் 5-ஆவது நிமிஷத்தில் இந்தியாவின் அன்வர் அலியும் 13-ஆவது நிமிஷத்தில் சந்தேஷ் ஜிங்கன் கோல் அடித்து அசத்தினார்கள்.

தஜிகிஸ்தானின் சாஹ்ரோம் 23-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தார். இரண்டாம் பாதியில் இரு அணிகளுமே கோல் அடிக்கவில்லை.

குறிப்பாக தஜிகிஸ்தான் அணியினர் பலமுறை கோல் அடிக்க முயன்றும் இந்தியாவின் கோல் கீப்பர் சிறப்பாக தடுத்து நிறுத்தினார்.

Sandesh Jhingan was the Player of the Match in our first win against Tajikistan in 17 years.

India
tajikistan
Indian Football Team

