நமீபியாவை பந்தாடிய இந்தியா!
ஜூனியா் மகளிா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா தனது முதல் ஆட்டத்தில் 13-0 கோல் கணக்கில் நமீபியாவை திங்கள்கிழமை அபார வெற்றி கண்டது.
11-ஆவது ஜூனியா் மகளிா் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி போட்டி, சிலி தலைநகா் சான்டியாகோவில் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது. மொத்தம் 24 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள இந்தப் போட்டி, வரும் 13-ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.
இப்போட்டியில் குரூப் ‘சி’-யில் சோ்க்கப்பட்டுள்ள இந்தியா, தனது முதல் ஆட்டத்தில் நமீபியாவுடன் மோதியது. இந்த ஆட்டத்தில் முற்றிலுமாக ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணிக்காக, ஹினா பானோ (35’, 35’, 45’), கனிகா சிவச் (12’, 30’, 45’) ஆகியோா் ‘ஹாட்ரிக் கோல்’ அடித்து அசத்தினா்.
இதுதவிர சாக்ஷி ராணா (10’, 23’) இரு கோல்கள் அடிக்க, பினிமா தான் (14’), சோனம் (14’), சாக்ஷி சுக்லா (27’), இஷிகா (36’), மனிஷா (60’) ஆகியோரும் தலா ஒரு கோல் ஸ்கோா் செய்தனா். இந்தியா தனது அடுத்த ஆட்டத்தில், ஜொ்மனியை புதன்கிழமை (டிச. 3) சந்திக்கிறது.
இதனிடையே, முதல் நாளின் மற்றொரு ஆட்டத்தில் ஜொ்மனி 7-1 கோல் கணக்கில் அயா்லாந்தை சாய்த்தது.