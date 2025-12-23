செய்திகள்

ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் கோல் அடித்த முகமது சாலா..! எகிப்து த்ரில் வெற்றி!

ஆப்பிரிக்க கோப்பை முதல் போட்டியில் வென்ற எகிப்து அணி குறித்து...
Egypt's Mohamed Salah celebrates after scoring during the Africa Cup of Nations group B soccer match between Egypt and Zimbabwe in Agadir, Morocco
கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் முகமது சாலா... படம்: ஏபி
ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் கோப்பையின் முதல் போட்டியில் எகிப்து அணி கடைசி நேரத்தில் 2-1 என த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

முகமது சாலா இந்தப் போட்டியில் கேப்டனாக செயல்பட்டு சிறப்பாக விளையாடியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் கோப்பைப் போட்டிகளின் முதல் சுற்றில் ஜிம்பாம்வே உடன் எகிப்து அணி மோதியது.

இந்தப் போட்டியில், ஜிம்பாப்வே அணியின் பிரின்ஸ் துபே 20-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தார்.

எகிப்தின் ஓமர் 64-ஆவது நிமிஷத்தில் சமன்செய்தார். பின்னர் இரு அணிகளும் 90 நிமிஷங்கள் கோல் அடிக்காமல் இருந்தன.

ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் (90+1’) முகமது சாலா கோல் அடித்து 2-1 என எகிப்து அணியை வெற்றிப்பெற செய்தார்.

சமீப காலமாக லிவர்பூல் அணியில் பென்சில் உட்காரவைக்கப்பட்டு சர்ச்சையில் சிக்கினார்.

