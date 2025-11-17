செய்திகள்

28 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலகக் கோப்பையில் நார்வே..! நிறைவேற்றிய எர்லிங் ஹாலண்ட்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வான நார்வே அணி குறித்து...
Norway's Erling Haaland, top, celebrates with teammates after Jorgen Strand Larsen scored his side's fourth goal during the 2026 World Cup qualifiers.
வெற்றிக் களிப்பில் நார்வே அணியினர். படம்: ஏபி
நார்வே அணி 28 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வாகி அசத்தியுள்ளது.

எர்லிங் ஹாலண்ட் தனது அபாரமான கோல் அடிக்கும் திறமையினால் இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

இத்தாலி உடனான உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றுப் போட்டியில் நார்வே அணி 4-1 என வெற்றி பெற்றது. இந்தப் போட்டியில் ஹாலண்ட் 78, 79ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார்.

இதன்மூலம் 1998 உலகக் கோப்பைக்குப் பிறகு மீண்டும் நார்வே அணி தேர்வாகியுள்ளது.

அடுத்தாண்டு அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோவில் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன.

Norway's Erling Haaland celebrates after the 2026 World Cup Group I qualifier soccer match.
வெற்றிக் களிப்பில் எர்லிங் ஹாலண்ட். படம்: ஏபி

25 வயதாகும் எர்லிங் ஹாலண்ட் 16 கோல்களை அடித்து தனியாளாக உலகக் கோப்பைக்குக் கூட்டிச் சென்றுள்ளார்.

Summary

The Norwegian team has made a stunning appearance in the World Cup after 28 years.

