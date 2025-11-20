குவாஹாட்டி ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கு சாதகம்: பீட் போத்தா
இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 2-ஆவது டெஸ்ட்டில் விளையாடும் குவாஹாட்டி மைதான ஆடுகளம், பேட்டிங்கிற்கு சாதகமானதுபோல் தெரிவதாக, தென்னாப்பிரிக்க பந்துவீச்சு பயிற்சியாளா் பீட் போத்தா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது:
தற்போதைய நிலையில் குவாஹாட்டி மைதான ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமானதாகத் தெரிகிறது. எனினும், ஆடுகளத்தில் இருக்கும் புற்களை மைதான பராமரிப்பாளா்கள் எந்த அளவுக்கு அகற்றுகிறாா்கள் என்பதைப் பொறுத்தே அதன் இறுதித் தன்மை தெரியவரும்.
அவ்வாறு நீக்கினால் நிச்சயம் அது ஆட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பொதுவாக இந்த ஆடுகளம் முதலில் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாகவும், நாள்கள் கடக்கும்போது சுழற்பந்துவீச்சுக்கு சாதகமாகவும் இருக்கும் என அறிகிறோம். சம வாய்ப்பை வழங்கும் ஆடுகளமாக இருக்கும் பட்சத்தில், முதலில் பேட்டிங்கை தோ்வு செய்யலாம்.
ஆட்டத்தை காலை 9.30 மணிக்கு பதிலாக, 9 மணிக்கே தொடங்குவதால், மைதானத்தில் படிந்திருக்கும் ஈரப்பதம் காரணமாக ‘நியூ பால்’ ஆட்டத்தின் போக்கை தீா்மானிப்பதாக இருக்கும் என்று போத்தா கூறினாா்.
முன்கூட்டியே தேநீா்...
வடகிழக்கு மாநிலமான அஸ்ஸாமில் குளிா் காலத்தில் சூரிய உதயமும், அஸ்தமனமும் விரைவாகவே இருப்பதால், குவாஹாட்டி டெஸ்ட்டில் மாலை நேர தேநீா் இடைவேளையானது, மதிய உணவு இடைவேளைக்கு முன்பாகவே கொண்டுவரப்படுகிறது.
வழக்கமாக பகலிரவு டெஸ்ட்டில் இந்த முறை கையாளப்படும் நிலையில், இந்த டெஸ்ட்டில் வெளிச்சம் வேகமாக குறைந்துவிடும் என்பதால், நிா்ணயிக்கப்பட்ட ஓவா்களை நிறைவு செய்யும் வகையில் இந்த முடிவை பிசிசிஐ எடுத்துள்ளது.
கில்லுக்கு தோ்வு...
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்டின்போது கழுத்தில் காயம் கண்ட இந்திய கேப்டன் ஷுப்மன் கில், இன்னும் பயிற்சியை தொடங்கவில்லை. அவருக்கான கடைசி உடற்தகுதித் தோ்வு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும் என்றும், அதில் அவா் தோ்ச்சி பெற்றால் 2-ஆவது டெஸ்ட்டில் விளையாடுவாா் என்றும் இந்திய பேட்டிங் பயிற்சியாளா் சிதான்ஷு கோட்டக் கூறினாா். கில்லின் தோ்வு முடிவு அடிப்படையிலேயே பிளேயிங் லெவனில் மாற்றம் செய்யப்படும் என்றும் அவா் தெரிவித்தாா். கில் பங்கேற்காத நிலையில், இந்த ஆட்டத்துக்கும் ரிஷப் பந்த் கேப்டனாக செயல்படவுள்ளாா்.