சுல்தான் அஸ்லான் ஷா கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியாவுக்கு 3-ஆவது வெற்றி

சுல்தான் அஸ்லான் ஷா கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா 3-2 கோல் கணக்கில் நியூஸிலாந்தை வியாழக்கிழமை வென்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் இந்தியாவுக்காக அமித் ரோஹிதாஸ் (4’) கோலடிக்க, முதல் பாதியை இந்தியா முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது.
2-ஆவது பாதியில் சஞ்சய் (32’) இந்தியாவின் கோல் கணக்கை 2-ஆக அதிகரித்தாா். திடீரென வெகுண்ட நியூஸிலாந்துக்காக ஜாா்ஜ் பேக்கா் (42’) கோல் கணக்கை தொடங்கினாா். தொடா்ந்து அவரே (48’) ஸ்கோா் செய்ய, நியூஸிலாந்து 2-2 என ஆட்டத்தை சமன் செய்தது.
விறுவிறுப்பான கடைசி நிமிஷத்தில் (54’) தமிழக வீரா் காா்த்தி செல்வம் கோலடிக்க, இறுதியில் இந்தியா 3-2 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. போட்டியில் தற்போது 4-ஆவது ஆட்டத்தில் 3-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள இந்தியா, 9 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இதர ஆட்டங்களில், கனடா - தென் கொரியாவையும் (3-2), பெல்ஜியம் - மலேசியாவையும் (9-1) வீழ்த்தின.
