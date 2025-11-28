அரையிறுதியில் உன்னதி, டிரீசா/காயத்ரி இணை
சையது மோடி இன்டா்நேஷனல் பாட்மின்டன் போட்டியில், இந்தியாவின் உன்னதி ஹூடா, டிரீசா ஜாலி/காயத்ரி கோபிசந்த் ஆகியோா் அரையிறுதிச்சுற்றுக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறினா்.
மகளிா் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் டிரீசா ஜாலி/காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடி 21-15, 21-16 என்ற நோ் கேம்களில், 6-ஆம் இடத்திலிருந்த துருக்கியின் பெங்கிசு எா்செடின்/நஸ்லிகான் இன்சி இணையை வெளியேற்றியது. எனினும், பிரியா கொஞ்செங்பம்/ஷ்ருதி மிஸ்ரா இணை 131-21, 20-22 என்ற கணக்கில், 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் மலேசியாவின் ஆங் ஜின் யீ/காா்மென் டிங் கூட்டணியிடம் தோல்வி கண்டது.
மகளிா் ஒற்றையரில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருக்கும் உன்னதி ஹூடா 21-15, 13-21, 21-16 என்ற கேம்களில், 7-ஆம் இடத்திலிருந்த மற்றொரு இந்தியரான ரக்ஷிதா ஸ்ரீயை போராடி வீழ்த்தினாா். தன்வி சா்மா 21-13, 21-19 என்ற கணக்கில், ஹாங்காங்கின் லோ சின் யான் ஹேப்பியை தோற்கடித்தாா். இஷாராணி பருவா 19-21, 21-13, 15-21 என்ற கேம்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் துருக்கியின் நெஸ்லிஹான் ஆரினிடம் தோல்வியுற்றாா்.
ஆடவா் ஒற்றையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் கே.ஸ்ரீகாந்த் - சக இந்தியரான பிரியன்ஷு ரஜாவத்தை எதிா்கொண்டாா். அதில் அவா் 21-14, 11-4 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் இருந்தபோது, ரஜாவத் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலக, ஸ்ரீகாந்த் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டாா். மிதுன் மஞ்சுநாத் 21-18, 21-13 என்ற கேம்களில், சக இந்தியரான மன்ராஜ் சிங்கை வெளியேற்றினாா்.
ஆடவா் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருந்த இந்தியாவின் ஹரிஹரன் அம்சகருணன்/எம்.ஆா்.அா்ஜுன் கூட்டணி 20-22, 21-14, 13-21 என்ற கேம்களில், 6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் மலேசியாவின் காய் ஜிங் காங்/ஆரோன் டாய் ஜோடியிடம் தோல்வி கண்டது.
கலப்பு இரட்டையா் பிரிவில், ஹரிஹரன் அம்சகருணன்/டிரீசா ஜாலி கூட்டணி 21-18, 21-14 என்ற கேம்களில், ஆஸ்திரேலியாவின் அண்டிகா ரமடியான்சியா/நோஸோமி ஷிமிஸு இணையை வீழ்த்தியது. எனினும், நிதின்/ஸ்ரீநிதி ஜோடி 11-21, 12-21 என்ற வகையில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இந்தோனேசியாவின் மா்வான் ஃபஸா/ஆயிஷா சால்சாபிலா கூட்டணியிடம் தோல்வி கண்டது.