செய்திகள்

2026 உலகக் கோப்பை: முதல் ஆப்பிரிக்க நாடாக மொராக்கோ தேர்வு!

கால்பந்து உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வான மொராக்கோ அணி குறித்து...
Morocco's starting 11 poses for a photo ahead of their World Cup group E qualifying soccer match against Niger at Stade Prince Moulay Abdallah in Rabat, Morocco,
மொராக்கோ கால்பந்து அணி. படம்: ஏபி
Published on
Updated on
1 min read

கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026-க்கு முதல் ஆப்பிரிக்க நாடாக மொராக்கோ அணி தேர்வாகியுள்ளது.

மொராக்கோ அணி நைஜீருடன் வென்றதன் மூலம் 2026 உலகக் கோப்பைக்குத் தேர்வாகியுள்ளது.

மொராக்கோவிலுள்ள பிரின்ஸ் அப்துல்லா திடலில் நேற்று (செப்.5) இரவு நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்றுப் போட்டியில் மொராக்கோ அணி 5-0 என நைஜீரை வென்றது.

இந்தப் போட்டியில் 74 சதவிகித பந்தினை மொராக்கொ தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தது. 29, 38, 51, 69, 84-ஆவது நிமிஷங்களில் மொராக்கோ அணியினர் கோல் அடித்தார்கள்.

கடந்த 2022 உலகக் கோப்பையில் அரையிறுதி வரை மொராக்கோ அணி முன்னேறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

பிஎஸ்ஜியின் நட்சத்திர வீரர் ஹகிமி இந்த அணியில்தான் இருக்கிறார்.

Summary

Morocco booked their place at the 2026 World Cup on Friday night with a big win over Niger.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

FIFA World Cup
Niger
morocco
africa
World Cup qualifying

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com