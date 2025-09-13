ஹாங் காங் ஓபனில் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய சாத்விக் - சிராக்! இந்த சீசனில் முதல்முறை!

ஹாங் காங் ஓபன் அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்திய நட்சத்திர வீரர்கள் சாத்விக் - சிராக் இணையினர் வென்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
இந்தாண்டில் முதல்முறையாக இவர்கள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஹாங் காங் ஓபன் பாட்மின்டன் ஆடவர் இரட்டையர் அரையிறுதிப் போட்டியில் இந்தியரகள் சாத்விக் - சிராக் கூட்டணி, தைபேவின் பிங்-வீ லின் - சென் செங் கு பிரஸ் கூட்டணியுடன் மோதினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் 21-17, 21-15 என்ற நேர் கேம்களில் வென்றனர். இந்த சீசனில் 6 முறை அரையிறுதியில் தோற்ற சாத்விக் - சிராக் இணையர்கள் முதல்முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.
சாத்விக் - சிராக் இணையர் 2024ஆம் ஆண்டு தாய்லாந்து ஓபனில் பட்டம் வென்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஒலிம்பிக்கிற்குப் பிறகு சாத்விக் முழங்கை பின்பகுதியில் காயம் ஏற்பட்டது. கடந்த பிப்ரவரியில் அவரது தந்தை இறந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
