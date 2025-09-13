சூப்பர் 4 சுற்றில் டிரா: நடப்பு சாம்பியன் ஜப்பானை வெளியேற்றியது இந்தியா!

மகளிருக்கான ஹாக்கி ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 போட்டியில் இந்திய மகளிரணி 1-1 என டிரா செய்தது.
இதன்மூலம், இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை தக்கவைத்துள்ளது.
சீனாவில் நடைபெற்று வரும் மகளிருக்கான ஹாக்கி ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 போட்டியில் இந்திய அணி நடப்பு சாம்பியனான ஜப்பானுடன் மோதியது.
இந்தப் போட்டியின் தொடக்கத்திலேயே (7ஆவது நிமிஷத்தில்) இந்திய வீராங்கனை பியூட்டி டங் டங் கோல் அடித்து அசத்தினார்.
பின்னர், இரண்டாம் பாதியில் ஜப்பான் வீராங்கனை 58-ஆவது நிமிஷத்தில் ஷிகோ கோபயக்வா கோல் அடித்து சமன்செய்தார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு சாம்பியனை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற விடாமல் இந்திய அணி தடுத்தது.
இந்திய அணி 4 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறது. கடைசி போட்டியில் சீனா - தென் கொரியா மோதுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் சீனா டிரா அல்லது வென்றாலோ இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
6 புள்ளிகளுடன் இருக்கும் சீனா ஏற்கெனவே இறுதிப் போட்டிக்குத் தேர்வாகியதும் கவனித்தக்கது.
சூப்பர் 4 புள்ளிப் பட்டியல்
1. சீனா - 6 புள்ளிகள் (2 போட்டிகள்)
2. இந்தியா - 4 புள்ளிகள் (3 போட்டிகள்)
3. ஜப்பான் - 2 புள்ளிகள் (3 போட்டிகள்)
4. தென் கொரியா - 1 புள்ளி (2 போட்டிகள்)
