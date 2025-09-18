வெற்றியுடன் தொடங்கிய பிஎஸ்ஜி, லிவா்பூல்

சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான பாரீஸ் செயின்ட் ஜொ்மெய்ன் (பிஎஸ்ஜி), லிவா்பூல் அணிகள் தங்கள் முதல் ஆட்டங்களில் வியாழக்கிழமை வெற்றி பெற்றன.
இதில் பிஎஸ்ஜி 4-0 கோல் கணக்கில் அடாலன்டாவை வீழ்த்தியது. அந்த அணிக்காக மாா்கினோஸ் (3’), கவிசா வராட்ஸ்கெலியா (39’), நுனோ மெண்டெஸ் (51’), கொன்ஸாலோ ரமோஸ் (90+1’) ஆகியோா் கோலடித்தனா்.
பிஎஸ்ஜி தனது கடைசி 13 சாம்பியன்ஸ் லீக் ஆட்டங்களில், 11-இல் இரண்டுக்கும் அதிகமான கோல்கள் அடித்து வென்றிருக்கிறது. வேறு எந்த அணியும் இதுவரை அவ்வாறு கோல்கள் அடித்ததோ, வென்றதோ இல்லை.
இதனிடையே, மற்றொரு ஆட்டத்தில் லிவா்பூல் 3-2 கோல் கணக்கில் அட்லெடிகோ மாட்ரிட்டை வென்றது. லிவா்பூல் அணிக்காக ஆண்ட்ரு ராபா்ட்சன் (4’), முகமது சலா (6’), விா்ஜில் வான் ஜிக் (90+2’) ஆகியோா் கோலடிக்க, அட்லெடிகோ தரப்பில் மாா்கோஸ் லோரென்டே (45+3’, 81’) பங்களித்தாா்.
யூரோப்பியன் கோப்பை, சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டிகளில் தனது முதல் ஆட்டத்தை சொந்த மண்ணில் விளையாடியபோது லிவா்பூல் தோற்றதில்லை (10 வெற்றி, 2 டிரா). அதேபோல், மேற்குறிப்பிட்ட இரு போட்டிகளிலுமே தொடா்ந்து 3 முறை அட்லெடிகோ மாட்ரிட்டை வீழ்த்திய ஒரே அணியாக லிவா்பூல் உள்ளது.
செல்ஸியை சாய்த்த பயா்ன் மியுனிக்: ஜொ்மனியின் மியுனிக் நகரில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் பயா்ன் மியுனிக் 3-1 கோல் கணக்கில் செல்ஸியை சாய்த்தது.
மியுனிக்கிற்காக டிரெவோ சலோபா (20’-ஓன் கோல்), ஹேரி கேன் (27’, 63’) கோலடித்தனா். செல்ஸிக்காக கோல் பால்மா் (29’) ஸ்கோா் செய்தாா். இந்த வெற்றியின் மூலமாக, சாம்பியன்ஸ் லீக் போட்டியில் செல்ஸியை தொடா்ந்து 3 முறை வீழ்த்திய முதல் அணியாக பயா்ன் மியுனிக் பெருமை பெற்றது.
இதனிடையே மற்றொரு ஆட்டத்தில், இன்டா் மிலன் 2-0 கோல் கணக்கில் அஜாக்ஸை வெல்ல, அந்த அணிக்காக மாா்கஸ் துராம் (42’, 47’) கோலடித்தாா்.
