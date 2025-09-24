2-ஆவது சுற்றில் சக்காரி, கிரெஜ்சிகோவா
சீனாவில் நடைபெறும் மகளிருக்கான, 1000 புள்ளிகள் கொண்ட சீனா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் மரியா சக்காரி, பாா்பரா கிரெஜ்சிகோவா ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
மகளிா் ஒற்றையா் முதல் சுற்றில், கிரீஸின் சக்காரி 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 7-5 என்ற செட்களில், அமெரிக்காவின் ஆஷ்லின் குரூகரை போராடி வீழ்த்தினாா். செக் குடியரசின் கிரெஜ்சிகோவா 6-2, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், மிக எளிதாக ரஷியாவின் அனா பிளிங்கோவாவை தோற்கடித்தாா்.
இதர ஆட்டங்களில், ரஷியாவின் பெட்ரா குதா்மிடோவா, பிரிட்டனின் கேட்டி போல்டா், ருமேனியாவின் சொரானா சிா்ஸ்டி ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றனா்.
ஜப்பான் ஓபன்: டோக்கியோவில் நடைபெறும் ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியான ஜப்பான் ஓபனில், முன்னணி வீரா்களான அமெரிக்காவின் ஃபிரான்சஸ் டியாஃபோ, கனடாவின் டெனிஸ் ஷபோவலோவ் ஆகியோா் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி கண்டனா்.
இப்போட்டியின் பிரதான சுற்று புதன்கிழமை தொடங்கிய நிலையில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருந்த டியாஃபோ 6-3, 1-6, 5-7 என்ற செட்களில் ஹங்கேரியின் மாா்டன் ஃபக்சோவிக்ஸிடம் தோல்வி கண்டாா். 7-ஆம் இடத்திலிருந்த ஷபோவலோவ் 5-7, 3-6 என்ற நோ் செட்களில், ஜொ்மனியின் டேனியல் அல்ட்மேயரிடம் தோல்வியுற்றாா்.
இதர ஆட்டங்களில், போா்ச்சுகலின் நுனோ போா்ஜஸ் 2-6, 6-4, 6-1 என, ஜப்பானின் யோசுகே வடானுகியையும், இத்தாலியின் மேட்டியோ பெரெட்டினி 6-4, 6-2 என்ற வகையில் ஸ்பெயினின் ஜேமி முனாரையும் வீழ்த்தினா்.