ஆயுஷ் ஷெட்டி அபாரம்; சிந்து முன்னேற்றம்

சீனாவில் நடைபெறும் ஆசிய பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி, பி.வி.சிந்து ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 11:31 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சீனாவில் நடைபெறும் ஆசிய பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் ஆயுஷ் ஷெட்டி, பி.வி.சிந்து ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.

ஆடவா் ஒற்றையா் முதல் சுற்றில், உலகின் 25-ஆம் நிலையில் இருக்கும் ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-13, 21-16 என்ற கேம்களில், உலகின் 7-ஆம் நிலையில் இருக்கும் சீனாவின் லி ஷி ஃபெங்கை வீழ்த்தி அசத்தினாா். இந்த ஆட்டம் 51 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது.

ஹெச்.எஸ். பிரணய் 24-22, 21-12 என்ற கணக்கில், வியத்நாமின் குயென் ஹாய் டாங்கை 47 நிமிஷங்களில் வென்றாா். எனினும் லக்ஷயா சென் 12-21, 19-21 என்ற நோ் கேம்களில், ஹாங்காங்கின் லீ செயுக் யுவிடம் தோல்வியுற்றாா்.

அதேபோல், கே.ஸ்ரீகாந்த் 21-18, 9-21, 11-21 என்ற வகையில், சிங்கப்பூரின் லோ கீன் யுவிடம் தோல்வி கண்டாா்.

சிந்து வெற்றி: இப்போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில், பி.வி.சிந்து 15-21, 21-11, 21-19 என்ற கேம்களில், மலேசியாவின் வாங் லிங் சிங்கை போராடி வீழ்த்தினாா். இந்த ஆட்டம் 1 மணிநேரம், 7 நிமிஷங்கள் நீடித்தது.

இதர ஆட்டங்களில், தன்வி சா்மா 19-21, 14-21 என்ற கணக்கில், மலேசியாவின் லெட்சனா கருப்பதேவனிடமும், மாளவிகா பன்சோத் 10-21, 19-21 என தாய்லாந்தின் புசானன் ஆங்பம்ரங்பானிடமும் தோல்வியுற்றனா்.

மகளிா் இரட்டையா்: முதல் சுற்றில் இந்தியாவின் ஸ்ருதி மிஸ்ரா/பிரியா கொன்ஜெங்பம் கூட்டணி 21-15, 17-21, 21-13 என்ற கேம்களில், வியத்நாமின் தி டியு லி பாம்/தி கான் பாம் இணையை வீழ்த்தியது.

எனினும் அஸ்வினி பாட்/ஷிகா கௌதம் ஜோடி 10-21, 10-21 என்ற நோ் கேம்களில், தாய்லாந்தின் நபாபகோன் துங்கசடான்/ஹதாய்திப் மிஜாத் கூட்டணியிடம் தோற்றது.

கவிபிரியா செல்வம்/சிம்ரன் சிங்கி இணை 9-21, 8-21 என, சீனாவின் லுவோ ஜுமின்/யோன் லி கூட்டணியிடம் தோல்வி கண்டது.

