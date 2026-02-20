செய்திகள்

வெஸ்டோன் கோப்பையை வென்ற மெஸ்ஸி மகன்..! வைரலாகும் ‘துப்பாக்கி வீரன்’ கொண்டாட்டம்!

மெஸ்ஸியின் மகன் யு-8 கால்பந்தில் வெஸ்டோன் கோப்பையை வென்றது குறித்து...
U-8 Inter Miami with Weston Cup, Messi Suarez's sons in celebration
வெஸ்டோன் கோப்பையுடன் யு-8 இன்டர் மியாமி, கொண்டாட்டத்தில் மெஸ்ஸி ஸ்வாரெஸ் மகன்கள். படங்கள்: எக்ஸ் / இன்டர் மியாமி சிஎஃப் அகாதெமி.
மெஸ்ஸியின் மகன் சிரோ மெஸ்ஸி தலைமையிலான யு-8 இன்டர் மியாமி அணி ’வெஸ்டோன் கோப்பை’யை வென்று அசத்தியுள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி, ஸ்வாரெஸ் இருவரின் மகன்களும் மிகவும் புகழ்பெற்ற ‘எல் பிஸ்டோலெரோ’ என்ற கொண்டாட்டத்தைக் கொண்டாடினார்கள்.

‘எல் பிஸ்டோலெரோ’ என்பது ஸ்பானிஷ் மொழியில் ’துப்பாகி வீரன்’ என்று பொருள். கால்பந்து வீரர் லூயிஸ் ஸ்வாரெஸ் தனது துல்லியமான கோல் அடிக்கும் திறனுக்காக இந்தப் பெயரைப் பெற்றார்.

மெஸ்ஸி, ஸ்வாரெஸ் இருவரும் கால்பந்தில் மட்டுமல்லாமல் பொது வாழ்க்கையிலும் உற்ற நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள்.

இவர்கள் இருவரின் மகன்களும் தற்போது ஒரே அணியில் (யு-8 இன்டர் மியாமி) விளையாடி வருகிறார்கள்.

யு-8 போட்டியில் விளையாடும் இவர்கள் கோப்பையை வென்ற காட்சிகளும் கொண்டாடிய விதமுக சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன.

U-8 Inter Miami with Weston Cup, Messi Suarez's sons in celebration
ஆஸ்திரேலியாவை நொறுக்க இதுதான் சரியான நேரம்..! ஓமன் கேப்டன் நம்பிக்கை!
Summary

Lionel Messi watching his son Ciro winning the Weston Cup and 'El Pistolero' celebration.

