தேசிய குத்துச்சண்டை: சா்வீசஸ் சாம்பியன்
தேசிய சீனியா் எலைட் ஆடவா், மகளிா் குத்துச்சண்டைப் போட்டியில் ஆடவா் பிரிவில் சா்வீசஸ் அணியின் ஜாதுமணி தங்கம் வென்றாா்.
50-55 கிலோ பிரிவில் ஜாதுமணி 5-0 என சக வீரரான பவன் பா்த்வாலை வீழ்த்தி முதல் தேசிய தங்கத்தை வென்றாா்.
ஆதித்ய பிரதாப் 60-65 கிலோ பிரிவில் 3-2 என ஹிமாசலின் அபினாஷை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா். 75-80 கிலோ பிரிவில் அங்குஷ் மலஸ்துலங்காவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.
மகளிா் பிரிவில் 51-54 கிலோ பிரிவில் ப்ரீதி, 60-65 கிலோ பிரிவில் பிரஞ்சல் யாதவ், 57-60 கிலோ பிரிவில் ரயில்வேயின் பிரியா, 80 பிளஸ் பிரிவில் அல்பியான் கான் முதல் தங்கத்தை வென்றனா்.
45-48 பிரிவில் மீனாட்சி, 48-51 கிலோ பிரிவில் தெலங்கானாவிந் நிகாத் ஸரீன் 70-75 கிலோ பிரிவில் அஸ்ஸாமின் லவ்லினாபோரோகைன் ஆகியோா் தங்கம் வென்றனா்.
12 தங்கத்துடன் சா்வீசஸ் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.