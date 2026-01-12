தமிழ்நாடு டிராகன்ஸுக்கு முதல் தோல்வி!
ஹாக்கி இந்தியா ஆடவா் லீக் தொடரில் அக்காா்டு தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் அணி முதல் தோல்வியை தழுவியது.
8 அணிகள் பங்கேற்றுள்ள 2- வது கட்ட லீக் தொடா் ராஞ்சியில் நடைபெற்று வருகிறது. திங்கள்கிழமை தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ்- எச்.ஐ.எல். ( ஹாக்கி இந்தியா லீக்) ஜி.சி. அணிகள் மோதின.
எச்.ஐ.எல். அணி வீரா்கள் தொடக்கத்தில் இருந்தே ஆதிக்கம் செலுத்தி 14- வது நிமிஷ்த்தில் பெனால்டி காா்னா் வாய்ப்பில் கானே ரஸ்ஸல் கோல் அடித்தாா். 23-ஆவது நிமிடத்தில் சாம் வாா்டு அடித்த கோலால் முதல் பாதி ஆட்ட முடிவில் எச்.ஐ.எல். 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது.
2-ஆவது பாதி ஆட்டம் தொடங்கி சிறிது நேரத்தில் டிராகன்ஸ் 33-ஆவது நிமிஷத்தில் பிளேக் கோவா்ஸ் கோலடித்தாா். 33, 47-ஆவது நிமிஷங்களில் ரஸ்ஸல் 2 கோல்களை அடித்தாா். இதையடுத்து எச்ஐஎல் 4-1 என்ற முன்னிலை பெற்றது. டிராகன்ஸ் அணி தனக்கு கிடைத்த 3 பெனால்டி காா்னா் வாய்ப்பை கோலாக்க தவறிவிட்டது.
ஆட்டம் முடியயும் தருவாயில் 56 -ஆவது நிமிஷத்தில் டிராகன்ஸ் வீரா் உத்தம் சிங் கோலை அடித்தாா். டிவில் எச்.ஐ.எல். ஜி.சி 4-2 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று முதலிடத்துக்கு முன்னேறியது. தமிழ்நாடு டிராகன்ஸ் முதல் தோல்வியை தழுவியது.