பீலே ஜெர்ஸி ரூ.47 கோடிக்கு ஏலம்

பிரேஸில் கால்பந்து அணி முதல்முறையாக உலகக் கோப்பை வென்றபோது (1958), அதன் நட்சத்திர வீரர் பீலே அணிந்திருந்த ஜெர்ஸி (எண் 10), தற்போது ரூ.47 கோடிக்கு நியூயார்க்கில் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்வீடனில் நடைபெற்ற அந்தப் போட்டியில் பிரேஸில் 5-2 கோல் கணக்கில் ஸ்வீடனை வீழ்த்திய இறுதி ஆட்டத்தில், 17 வயது பீலே 2 கோல்கள் அடித்தார். உலகக் கோப்பை இறுதி ஆட்டத்தில் கோல் அடித்த இளம் வீரர் என்ற சாதனை, இன்றளவும் அவர் வசமே உள்ளது. பீலே 2022-இல் தனது 82 வயதில் காலமானார்.
கால்பந்து உலகில் 2-ஆவது அதிகபட்ச விலைக்கு ஏலம் போன ஜெர்ஸி பீலே உடையது ஆகும். ஆர்ஜென்டீன ஜாம்பவான் டியேகோ மாரடோனாவின் 'ஹேண்ட் ஆஃப் காட்' ஜெர்ஸி கடந்த 2022-இல் ரூ.89 கோடிக்கு ஏலம் போனதே அதிகபட்சமாக இன்றளவும் நீடிக்கிறது.
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