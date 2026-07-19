பிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து இறுதி ஆட்ட மைதானம்!

நியூயாா்க் நகரில் உள்ள மெட்லைஃப் மைதானத்தில் பிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து இறுதி ஆட்டம் நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 48 அணிகளுடன் 104 ஆட்டங்கள் இந்த உலகக் கோப்பையில் இடம் பெற்றன.
ஆா்ஜென்டீனா-ஸ்பெயின் இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னரே இந்த மைதானத்தில் 7 ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன. இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னா் கோல்ட்பிளேஸ் கிறிஸ் மாா்ட்டின் நிகழ்ச்சி, மடோன்னா, ஷகிரா, பிடிஎஸ், ஜஸ்டின் பைபா், குஸ்டவோ டுடாமெல் ஆகியோரின் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்,.
அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப், பிஃபா தலைவா் ஜியானி இன்ஃபேன்டினோ ஆகியோா் சாம்பியன் அணிக்கு பரிசளிக்கின்றனா்.
மொத்த பாா்வையாளா்கள்-80,000
2010-இல் 1.6 பில்லியன் அமெரிக்க டாலா்கள் செலவில் கட்டப்பட்டது.
மெட்லைஃப் மைதானத்தில் புல்தரை பெரும்பாலான வீரா்களுக்கு அதிருப்தியே அளித்துள்ளது. தரையின் பரப்பு மிகவும் கடினமாக இருப்பதாக தெரிவித்தனா்.
ஏற்கெனவே இங்கு மெஸ்ஸி 2012, 2016, 2024-இல் ஆடியுள்ளாா். ஸ்பானிஷ் கேப்டன் ரோட்ரி ஹொ்னான்டஸ் முதன்முறையாக ஆடுகிறாா்.
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