லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல்..! முதலிடத்தை தக்கவைத்த பார்சிலோனா!

லா லிகா கால்பந்துப் போட்டியில் பார்சிலோனா எஃப்சி அணி 4 - 1 என்ற கோல்கள் வித்தியாசத்தில் அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் பார்சிலோனாவின் நட்சத்திர வீரர் லாமின் யமால் முதல்முறையாக ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து அசத்தினார்.
பார்சிலோனா அணி தனது சொந்தத் திடலில் வில்லாரியல் அணியுடன் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் 18 வயதான லாமின் யமால் 28, 37, 69ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்து அசத்தினார்.
முதல்முறையாக தனது சீனியர் கால்பந்துப் போட்டியில் ஹாட்ரிக் கோல் அடித்து, சாதனை படைத்துள்ளார். முதலிரண்டு கோல்களுக்கு ஃபெர்மின் அசிஸ்ட்ஸ் செய்ய, மூன்றாவது கோல் அடிக்க பெட்ரி உதவினார்.
வில்லியா ரியல் அணி 49ஆவது நிமிஷத்தில் ஆறுதல் கோல் அடிக்க, 90+1ஆவது நிமிஷத்தில் லெவண்டாவ்ஸ்கி கோல் அடித்து 4-1 என முடித்தார்.
கடந்த நூற்றாண்டில் லா லிகா கால்பந்து தொடரில் மிகக் குறைந்த வயதில் ஹாட்ரிக் அடித்தவராக லாமின் யமால் சாதனை படைத்துள்ளார்.
74 சதவிகித பந்தினை தன் கட்டுக்குள் வைத்திருந்த பார்சிலோனா அணியினர் இலக்கை நோக்கி 8 முறை பந்தினை அடித்தார்கள்.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக, புள்ளிப் பட்டியலில் 64 புள்ளிகளுடன் பார்சிலோனா முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளார்கள். ரியல் மாட்ரிட் அணி 4 புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் (60 புள்ளிகள்) இரண்டாம் இடத்தில் நீடிக்கிறது.
summary
Lamine Yamal scored a landmark first hat-trick of his career as Barcelona beat Villarreal to ensure they will stay top of La Liga.
