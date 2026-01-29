பார்சிலோனா அபார வெற்றி: ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்குத் தேர்வான 8 அணிகள்!

சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் கடைசி லீக் போட்டியில் பார்சிலோனா அணி 4-1 என அசத்தலாக வென்றது.
இந்த வெற்றியுடன் பார்சிலோனா அணி டாப் 8-ல் இடம்பிடித்து, ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றது.
கடைசி கட்ட லீக் போட்டியில் பார்சிலோனா தனது சொந்த திடலில் கோபன்ஹேகன் உடன் மோதியது.
இந்தப் போட்டியில் ஆட்டத்தின் நான்காவது நிமிஷத்திலேயே கோபன்ஹேகன் அணி கோல் அடித்தது. முதல் பாதி முடிவில் 0-1 என பார்சிலோனா அணி பின் தங்கியிருந்தது.
அடுத்ததாக, 48-ஆவது நிமிஷத்தில் லெவண்டாவ்ஸ்கி கோல் அடிக்க 1-1 என சமநிலைப் பெற, 60-ஆவது நிமிஷத்தில் லாமின் யமால் கோல் அடித்து 2-1 என முன்னிலைப் பெற்றது.
பெனால்டியில் ரபீனியா 69-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடிக்க, 85-ஆவது நிமிஷத்தில் மார்கஸ் ரஸ்ஃபோர்டு ஃபிரீ கிக்கில் தனது ராக்கெட் வேக கோல் அடித்தார்.
இறுதியில் 4- 1 என பார்சிலோனா வென்றது. கடைசி நேரத்தில் கோபன்ஹேகன் கோல் அடித்தது விஏஆர் மூலம் ஆஃப் சைடாக கொடுக்கப்பட்டது.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக பார்சிலோனா அணி டாப் 8-இல் இடம் பிடித்தது. ஒரு கோல், ஒரு அசிஸ்ட் செய்த லாமின் யமால் ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
டாப் 8 - ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றுக்குத் தேர்வான அணிகள்
1. ஆர்செனல் எஃப்சி
2. பெயர்ன் மியூனிக்
3. லிவர்பூல் எஃப்சி
4. டோட்டன்ஹாம் ஹாட்ஸ்பர்
5. எஃப்சி பார்சிலோனா
6. செல்ஸி எஃப்சி
7. ஸ்போர்டிங் எஃப்சி
8. மான்செஸ்டர் சிட்டி
