Dinamani
மத்திய கிழக்கு போா்: இந்திய ஏற்றுமதி ரூ. 92,300 கோடி வரை சரியும் அபாயம்!கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு!10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு நாளை தொடக்கம்!பெட்ரோல், டீசல் விலை இப்போதைக்கு உயராது; சிலிண்டா் முன்பதிவுக்கு கட்டுப்பாடு!ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்க தற்காலிகமாகவே அனுமதி: அமெரிக்கா மீண்டும் உறுதிபட்டயக் கணக்காளா் தோ்வு: மதுரை மாணவி முதலிடம்!
/
செய்திகள்

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை: ராதாமணி, சாஹில் வெற்றி

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியாவின் ராதாமணி, சாஹில் ஆகியோா் வெற்றி

News image
ராதாமணி
Updated On :10 மார்ச் 2026, 12:03 am

தினமணி செய்திச் சேவை

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியாவின் ராதாமணி, சாஹில் ஆகியோா் வெற்றி பெற்றுள்ளனா்.

யூத் குத்துச்சண்டை பியுச்சா்ஸ் போட்டி தாய்லாந்து தலைநகா் பாங்காக்கில் நடைபெறுகிறது. இரண்டாம் நாளான திங்கள்கிழமை மகளிா் 57 கிலோ எடைப்பிரிவில் ராதாமணி லாங்ஜம் உஸ்பெகிஸ்தான் வீராங்கனையை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றாா். மூன்றாவது சுற்றோடு ஆட்டத்தை நடுவா் நிறுத்தி, ராதாமணி வென்றதாக அறிவித்தாா்.

ஆடவா் 60 கிலோபிரிவில் சாஹில் துஹான் 5-0 என துா்மேனிஸ்தான் வீரரை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா். 55 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவன் உத்தம் சிங் 2-3 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் ஜப்பான் வீரரிடம் வீழ்ந்தாா்.

டிரெண்டிங்

கலைத் திருவிழா போட்டிகளில் வென்றோருக்குப் பாராட்டுச் சான்றிதழ்

கலைத் திருவிழா போட்டிகளில் வென்றோருக்குப் பாராட்டுச் சான்றிதழ்

கபடி போட்டியில் வெற்றி: மாணவிக்கு பாராட்டு

கபடி போட்டியில் வெற்றி: மாணவிக்கு பாராட்டு

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் ஹாக்கி போட்டி: புஷ்காா் அணி வெற்றி

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தில் ஹாக்கி போட்டி: புஷ்காா் அணி வெற்றி

உலக மூத்தோா் தடகளப் போட்டிக்கு தலைமைக் காவலா் உள்பட இருவா் தகுதி

உலக மூத்தோா் தடகளப் போட்டிக்கு தலைமைக் காவலா் உள்பட இருவா் தகுதி

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு