உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை: ராதாமணி, சாஹில் வெற்றி
உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியாவின் ராதாமணி, சாஹில் ஆகியோா் வெற்றி
ராதாமணி
Updated On :10 மார்ச் 2026, 12:03 am
உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியாவின் ராதாமணி, சாஹில் ஆகியோா் வெற்றி பெற்றுள்ளனா்.
யூத் குத்துச்சண்டை பியுச்சா்ஸ் போட்டி தாய்லாந்து தலைநகா் பாங்காக்கில் நடைபெறுகிறது. இரண்டாம் நாளான திங்கள்கிழமை மகளிா் 57 கிலோ எடைப்பிரிவில் ராதாமணி லாங்ஜம் உஸ்பெகிஸ்தான் வீராங்கனையை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றாா். மூன்றாவது சுற்றோடு ஆட்டத்தை நடுவா் நிறுத்தி, ராதாமணி வென்றதாக அறிவித்தாா்.
ஆடவா் 60 கிலோபிரிவில் சாஹில் துஹான் 5-0 என துா்மேனிஸ்தான் வீரரை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா். 55 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவன் உத்தம் சிங் 2-3 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் ஜப்பான் வீரரிடம் வீழ்ந்தாா்.
