Dinamani
புதுச்சேரியில் திமுக-காங்கிரஸ் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை ஹோர்முஸ் நீரிணை விரைவில் திறக்கப்படும் - டிரம்ப்பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: எல்பிஜி உற்பத்தி 31% அதிகரிப்பு - மத்திய அரசுஇந்தியாவுக்கான 2 எல்பிஜி சரக்கு கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்து பயணம்!நெல் கொள்முதல்: பிரதமருக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்! கச்சா எண்ணெய் விலை 15 நாள்களில் 40% உயர்வு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு.. மத்திய அரசு என்ன செய்யப் போகிறது? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி!வைரமுத்துவுக்கு ஞானபீட விருது!
/
செய்திகள்

இறுதி ஆட்டத்தில் சபலென்கா-ரைபகினா மோதல்

இண்டியன்வெல்ஸ் டென்னிஸ் போட்டி மகளிா் ஒற்றையா் இறுதியில் உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனை அரினா சபலென்காவும்-கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினாவும் மோதுகின்றனா்.

News image
ரைபகினா ~சபலென்கா
Updated On :14 மார்ச் 2026, 5:41 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

இண்டியன்வெல்ஸ் டென்னிஸ் போட்டி மகளிா் ஒற்றையா் இறுதியில் உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனை அரினா சபலென்காவும்-கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினாவும் மோதுகின்றனா்.

அமெரிக்காவின் இண்டியன்வெல்ஸ் நகரில் நடைபெறும் டபிள்யுடிஏ 1000 போட்டியில் மகளிா் ஒற்றையா் அரையிறுதி ஆட்டங்கள் நடைபெற்றன.

முதல் அரையிறுதியில் பெலாரஸின் சபலென்கா 6-3, 6-4 என்ற நோ் செட்களில் செக். குடியரசின் லின்டா நோஸ்கோவாவை வீழ்த்தி இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.

இந்த ஆட்டத்தில் சபலென்கா மொத்தம் 11 ஏஸ்களை வீசினாா். பேஸ்லைனில் இருந்து ஆடிய சபலென்காவின் ஆட்டத்தை சமாளிக்க முடியாமல் லின்டா திணறினாா். தொடக்க செட்டில் லின்டாவின் சா்வீஸை முறியடித்த சபலென்கா 5-1 என முன்னிலை பெற்றாா். 8ஆவது கேமில் லின்டா சவாலை ஏற்படுத்தினானாா். அப்போது சபலென்கா புரிந்த இரட்டை தவறை அவா் பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை.

இரண்டாவது செட்டிலும் லின்டாவின் மீதுதொடக்கத்தில் இருந்த ஆதிக்கம் செலுத்திய சபலென்கா செட்டை வசப்படுத்தி இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.

மூன்றாவது முறையாக தகுதி: தொடா்ந்து 4 ஆண்டுகளில் மூன்றாவது முறையாக இண்டியன்வெல்ஸ் இறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளாா் சபலென்கா.

ரைபகினா அபாரம்:

மற்றொரு அரையிறுதியில் கஜகஸ்தான் வீராங்கனையும், ஆஸி. ஓபன் சாம்பியனுமான எலனா ரைபகினா சிறப்பாக ஆடி 7-5, 6-4 என்ற நோ் செட்களில் உக்ரைனின் எலினா ஸ்விட்டோலினாவை வென்று இறுதிக்குதகுதி பெற்றாா்.

தற்போது உலகின் நம்பா் 2 வீராங்கனையாக உள்ள ரைபகினா முதல் செட்டின் தொடக்கத்தில் சற்று திணறி ஆடினாா். 4-5 என்ற கேம் கணக்கில் பின்தங்கி இருந்த அவா், தொடா்ந்து 7 கேம்களில் வென்று 6-5 என முன்னிலை பெற்று செட்டையும் கைப்பற்றினாா்.

இரண்டாவது செட்டில் தொடக்கம் முதலே அசத்தலாக ஆடிய ரைபகினா 4-0 என முன்னிலை பெற்றாா். எனினும் அனுபவம் நிறைந்த ஸ்விட்டோலினா 3 கேம்களை வென்றாா். இறுதியில் 5-3 என முன்னிலை பெற்று செட்டையும் 6-4 என வசப்படுத்தினாா்.

விரைவில் உலகின் நம்பா் 1 வீராங்கனை அந்தஸ்தை பெறும் வாய்ப்பு ரைபகினாவுக்கு கிட்டியுள்ளது.

சபலென்கா-ரைபகினா மோதல்:

இறுதி ஆட்டத்தில் சபலென்கா-ரைபகினா மோதுகின்றனா். இதில் சபலென்கா 8 முறையும், ரைபகினா 7 முறையும் வென்றுள்ளனா்.

Story image

குறிப்பாக டபிள்யுடிஏ ஃபைனல்ஸ், ஆஸி. ஓபனில் சபலென்காவை வீழ்த்தி பட்டம் வென்றிருந்தாா் ரைபகினா.

டிரெண்டிங்

ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி பெறுமா இந்தியா? தகுதிச் சுற்று தொடக்கம்

ஆசியக் கோப்பை மகளிா் கால்பந்து: வியட்னாமுடன் மோதுகிறது இந்தியா

எஃப்ஐஎச் மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று: இந்திய, ஸ்காட்லாந்து அணிகள் வருகை!

எலனா ரைபகினா சாம்பியன்: தொடரும் சபலென்காவின் சோகம்

வீடியோக்கள்

“Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?”: Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு