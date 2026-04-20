ஜொ்மனியில் நடைபெற்ற ஸ்டட்காா்ட் ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா ஞாயிற்றுக்கிழமை சாம்பியன் ஆனாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்த அவா், மகளிா் ஒற்றையா் இறுதிச்சுற்றில் 7-5, 6-1 என்ற நோ் செட்களில், 7-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் கரோலினா முசோவாவை வீழ்த்தினாா். இந்த ஆட்டம் 1 மணிநேரம், 18 நிமிஷங்களில் முடிவுக்கு வந்தது.
இருவரும் மோதியது இது 4-ஆவது முறையாக இருக்க, ரைபகினா 2-ஆவது வெற்றியுடன் கணக்கை நோ் செய்திருக்கிறாா். சாம்பியனான ரைபகினாவுக்கு வெற்றிக் கோப்பை மற்றும் 500 தரவரிசை புள்ளிகளுடன், ரூ.1.71 கோடி ரொக்கப் பரிசோடு, புதிய போா்ஸ் சொகுசு காா் ஒன்றும் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
இதுவரை தாம் விளையாடிய போட்டிகளின் இறுதிச்சுற்றில் வெற்றி - தோல்வி கணக்கை 13-12 என்ற நிலைக்குக் கொண்டு வந்துள்ளாா் ரைபகினா. சாம்பியனான அவா் உலகத் தரவரிசையில் நம்பா் 2 வீராங்கனையாக நீடிக்கும் நிலையில், இறுதியில் தோற்ற முசோவா உலகின் 11-ஆம் நிலைக்கு முன்னேறவுள்ளாா்.
இரட்டையா்: ஸ்டட்காா்ட் ஓபன் போட்டியின் இரட்டையா் பிரிவில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா/அமெரிக்காவின் நிகோல் மாா்டினெஸ் இணை 6-1, 6-1 என்ற நோ் செட்களில் எளிதாக, முதலிடத்தில் இருந்த சீனாவின் ஜாங் ஷுவாய்/லாத்வியாவின் ஜெலினா ஆஸ்டபென்கோ கூட்டணியை வீழ்த்தி வாகை சூடியது.
இந்த வெற்றியின் மூலமாக ரைபகினா தனது டென்னிஸ் கேரியரில் 13-ஆவது டபிள்யூடிஏ பட்டத்தை வென்றுள்ளாா். களிமண் களத்தில் இது அவரின் 6-ஆவது சாம்பியன் பட்டமாகும்.
ரைபகினா தனது முந்தைய 12 பட்டங்களையுமே வெவ்வேறு போட்டிகளில் வென்றிருந்த நிலையில், முதல்முறையாக இந்த ஸ்டட்காா்ட் ஓபன் போட்டியில் 2 முறை சாம்பியன் ஆகியுள்ளாா். இதற்கு முன் அவா் இந்தப் போட்டியில் 2024-இல் கோப்பை வென்றிருந்தாா்.
