ஏ டிவிஷன் வாலிபால் போட்டி இந்தியன் வங்கி வெற்றி!
சென்னை மாவட்ட ஏ டிவிஷன் வாலிபால் சாம்பியன் போட்டியில் இந்தியன் வங்கி வெற்றி பெற்றுள்ளது.
Updated On :16 மார்ச் 2026, 11:22 pm
மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சாா்பில் எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் மைதானத்தில் நடைபெறும் வாலிபால் போட்டியின் ஒரு பகுதியாக திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்தியன் வங்கி அணி 3-1 என்ற செட் கணக்கில் கஸ்டம்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது.
சங்க நிா்வாகிகள் பி.ஜெகதீசன், ஏ. தினகா், ஏ.பழனியப்பன்,ஸ்ரீகேசவன், பி. சுந்தரம், பாக்கியராஜ் பங்கேற்றனா்.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...