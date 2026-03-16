Dinamani
47 ஆண்டுகளாக பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலாக விளங்கிய ஈரான் முற்றிலும் தகர்ப்பு - டிரம்ப்கேரளத்தில் 47 இடங்களுக்கான பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுஎரிபொருள் தட்டுப்பாடு : இலங்கையில் 4 நாள் வேலை, 3 நாள் விடுமுறை! மக்களவையில் 8 உறுப்பினர்கள் மீதான இடைநீக்கம் ரத்து : அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு45,000 மெட்ரிக் டன் எல்பிஜி உடன் ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக குஜராத் வந்தது சிவாலிக் கப்பல்!கரூர் உள்பட 4 மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவுமேற்கு வங்க தோ்தல்: பாஜக வேட்பாளா்கள் அறிவிப்பு!
/
செய்திகள்

ஹாக்கி நேஷன்ஸ் கோப்பை: இந்திய மகளிா் அணி பங்கேற்பு!

நியூஸிலாந்தில் வரும் ஜூன் 15 முதல் 21 வரை நடைபெறவுள்ள எஃப்ஐஹெச் ஹாக்கி நேஷன்ஸ் கோப்பை போட்டியில் இந்திய மகளிா் அணி பங்கேற்கிறது.

News image
- X | Hockey India
Updated On :16 மார்ச் 2026, 9:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹாக்கி புரோ லீக் போட்டியில் பங்கேற்காத, உலகத் தரவரிசையில் சிறந்த இடங்களில் இருக்கின்ற அணிகள் பங்கேற்கும் போட்டியாக நேஷன்ஸ் கோப்பை நடைபெறுகிறது. 2021 முதல் நடைபெறும் இப்போட்டியில் வெல்லும் அணி, புரோ லீக் ஹாக்கிக்கு தகுதிபெறும்.

2024-25 புரோ லீக் ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய அணி கடைசி இடத்தைப் பிடித்ததால், நடப்பு சீசனில் பங்கேற்க முடியாமல் போனது. எனவே இந்திய மகளிா் அணி தற்போது நேஷன்ஸ் கோப்பை போட்டியில் விளையாடுகிறது.

இந்தியாவுடன், நியூஸிலாந்து, அமெரிக்கா, ஜப்பான், தென் கொரியா, சிலி, ஸ்காட்லாந்து, பிரான்ஸ் ஆகிய அணிகளும் இந்தப் போட்டியில் கலந்துகொள்கின்றன. அவை, நேஷன்ஸ் கோப்பை 2 போட்டியின் மூலமாக முன்னேறி வந்தவையாகும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு இந்தியா தகுதி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு