ஹாக்கி நேஷன்ஸ் கோப்பை: இந்திய மகளிா் அணி பங்கேற்பு!

நியூஸிலாந்தில் வரும் ஜூன் 15 முதல் 21 வரை நடைபெறவுள்ள எஃப்ஐஹெச் ஹாக்கி நேஷன்ஸ் கோப்பை போட்டியில் இந்திய மகளிா் அணி பங்கேற்கிறது.
ஹாக்கி புரோ லீக் போட்டியில் பங்கேற்காத, உலகத் தரவரிசையில் சிறந்த இடங்களில் இருக்கின்ற அணிகள் பங்கேற்கும் போட்டியாக நேஷன்ஸ் கோப்பை நடைபெறுகிறது. 2021 முதல் நடைபெறும் இப்போட்டியில் வெல்லும் அணி, புரோ லீக் ஹாக்கிக்கு தகுதிபெறும்.
2024-25 புரோ லீக் ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய அணி கடைசி இடத்தைப் பிடித்ததால், நடப்பு சீசனில் பங்கேற்க முடியாமல் போனது. எனவே இந்திய மகளிா் அணி தற்போது நேஷன்ஸ் கோப்பை போட்டியில் விளையாடுகிறது.
இந்தியாவுடன், நியூஸிலாந்து, அமெரிக்கா, ஜப்பான், தென் கொரியா, சிலி, ஸ்காட்லாந்து, பிரான்ஸ் ஆகிய அணிகளும் இந்தப் போட்டியில் கலந்துகொள்கின்றன. அவை, நேஷன்ஸ் கோப்பை 2 போட்டியின் மூலமாக முன்னேறி வந்தவையாகும்.
மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு இந்தியா தகுதி
ஹாக்கி உலகக் கோப்பைக்கு தகுதி பெறுமா இந்தியா? தகுதிச் சுற்று தொடக்கம்
எஃப்ஐஎச் மகளிா் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தகுதிச் சுற்று: இந்திய, ஸ்காட்லாந்து அணிகள் வருகை!
ஆஸி.யிடம் போராடி வீழ்ந்தது இந்தியா!
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...