ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: அக்னி பிரண்ட்ஸ் அணி வெற்றி
சென்னை மாவட்ட ஏ டிவிஷன் வாலிபால் போட்டியில் அக்னி பிரண்ட்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது.
Updated On :25 மார்ச் 2026, 9:31 pm
மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சாா்பில் எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் விளையாட்டரங்கில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் அக்னி பிரண்ட்ஸ்-இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி மோதின.
இதில் அக்னி பிரண்ட்ஸ் அணி 25-19, 25-21, 25-23 என்ற நோ் செட்களில் ஐஓபி அணியை வீழ்த்தியது. அக்னி பிரண்ட்ஸ் செல்வகணபதி சிறந்த வீரராக தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.
வருமான வரித்துறை, இந்தியன் வங்கி தலா 12 புள்ளிகளையும், எஸ்ஆா்எம், ஐஓபி தலா 9 புள்ளிகளையும் பெற்றுள்ளன.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...