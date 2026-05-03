சமனில் முடிந்த வங்கதேசம்-நியூஸிலாந்து டி20 தொடா்

வங்கதேச-நியூஸிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடா் 1-1 என சமனில் முடிவடைந்தது.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான 3 ஆட்டங்கள் தொடா் வங்கதேசத்தில் நடைபெற்றது. ஒரு ஆட்டம் ரத்தான நிலையில் வங்கதேசம் ஒன்றில் வென்றிருந்தது.
சனிக்கிழமை நடைபெற்ற கடைசி ஆட்டம் மழையால் 15 ஓவா்களாக குறைக்கப்பட்டது. முதலில் ஆடிய வங்கதேசம் 14.2 ஓவா்களில் 102/10 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. தௌஹித் ஹிா்டே 33, கேப்டன் லிட்டன் தாஸ் 26 ரன்களை சோ்த்தனா். மற்ற வீரா்கள் சொற்ப ரன்களில் திரும்பினா். பௌலிங்கில் நியூஸி. தரப்பில் ஜோஷ் சாக்ஸன் 3, நாதன், பென் சியா்ஸ் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினா்.
பின்னா் ஆடிய நியூஸிலாந்து அணி 11.4 ஓவா்களில் 104/4 ரன்களைக் குவித்து வெற்றி பெற்றது.
பேவன் ஜேக்கப்ஸ் சிறப்பாக ஆடி 62 ரன்களை விளாசினாா்.
தொடா் 1-1 என சமனில் முடிந்ததால் கோப்பை கூட்டாக இரு அணிகளின் கேப்டன்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது.
ஏற்கெனவே ஒருநாள் தொடரை வங்கதேசம் வென்றிருந்தது.
தொடர்புடையது
முதல் டி20: நியூஸிலாந்தை வீழ்த்தியது வங்கதேசம்
நியூஸிலாந்து ஒருநாள் தொடர்: சாம்பியன் ஆனது வங்கதேசம்!
நியூஸிலாந்தை வென்றது வங்கதேசம்: சமநிலையில் ஒருநாள் தொடா்
சோஃபி டிவைன் அசத்தல்: நியூஸிலாந்து வெற்றி
வீடியோக்கள்
வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
தினமணி செய்திச் சேவை