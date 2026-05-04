Dinamani
தமிழகத்தில் யாா் ஆட்சி? இன்று காலை 8 மணிக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்தமிழகத்தில் 14 இடங்களில் வெய்யில் சதம்: இன்று பலத்த மழைக்கும் வாய்ப்புசென்னையில் உணவு வகைகள் 20% விலை உயா்வு - பி.ஜி. விடுதிகளில் வாடகை உயா்வு - மக்கள் கடும் பாதிப்புதிருப்பதி லட்டு நெய் கொள்முதலில் முறைகேடு: ஒரு நபா் ஆணைய அறிக்கையில் குற்றச்சாட்டுஈரான் மோசமாக நடந்துகொண்டால் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல் நடத்தும் - டிரம்ப் எச்சரிக்கைஓராண்டில் பயணச்சீட்டு இன்றி ரயிலில் பயணித்ததாக 12.24 லட்சம் வழக்குகள் - ரூ. 65.16 கோடி அபாரதம்அருணாசலேஸ்வரா் கோயிலில் ஊழியா்கள் - தெலங்கானா பக்தா்கள் இடையே மோதல்: 15 போ் காயம்
/
செய்திகள்

வெண்கலத்துடன் வெளியேறியது இந்தியா: அரையிறுதியில் பிரான்ஸிடம் தோல்வி

News image
Updated On :4 மே 2026, 12:10 am

தினமணி செய்திச் சேவை

ஹார்சென்ஸ்: தாமஸ் கோப்பை பாட்மின்டன் போட்டியின் அரையிறுதியில் இந்தியா 0-3 என்ற கணக்கில் பிரான்ஸிடம் தோல்வி கண்டு, வெண்கலப் பதக்கத்துடன் போட்டியிலிருந்து வெளியேறியது.

லக்ஷயா சென் காயத்தால் பங்கேற்க முடியாமல் போனதால் இந்த டை இந்தியாவுக்கு சவாலாக இருக்கும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், அதுவே நிகழ்ந்தது. இந்தியா ஒரு கேமை கூட கைப்பற்ற முடியாமல் போக, டை முற்றிலுமாக பிரான்ஸ் பக்கமாக சாய்ந்தது.

முதலில் நடைபெற்ற ஒற்றையர் ஆட்டத்தில், உலகின் 18-ஆம் நிலை வீரரான ஆயுஷ் ஷெட்டி 11-21, 9-21 என்ற நேர் கேம்களில், 4-ஆம் நிலை வீரரான கிறிஸ்டோ போபோவிடம் தோல்வியுற்றார். இந்த ஆட்டம் 39 நிமிஷங்களில் நிறைவடைந்தது.

அடுத்து 30-ஆம் நிலை வீரரான கே.ஸ்ரீகாந்த் 16-21, 18-21 என்ற கணக்கில், 10-ஆம் நிலை வீரரான அலெக்ஸ் லேனியரிடம் 41 நிமிஷங்களில் தோல்வி கண்டார்.

இந்தியாவுக்கான கடைசி வாய்ப்பாக இருந்த 3}ஆவது ஒற்றையர் ஆட்டத்தில், 35-ஆம் நிலையில் இருக்கும் ஹெச்.எஸ். பிரணய் 19-21, 16-21 என, 17-ஆம் நிலையில் இருக்கும் டோமா ஜூனியர் போபோவால் 48 நிமிஷங்களில் சாய்க்கப்பட்டார்.

இதனால் அந்த டை முற்றிலுமாக பிரான்ஸ் வசமானது. இதையடுத்து எஞ்சிய இரு இரட்டையர் ஆட்டங்களும் கைவிடப்பட்டன. இந்தியா வெண்கலப் பதக்கத்துடன் வெளியேறியது.

2022-ஆம் ஆண்டு சாம்பியனான இந்தியாவுக்கு, போட்டியில் இது 4-ஆவது வெண்கலப் பதக்கமாகும். ஏற்கெனவே இந்தியா 1952, 1955, 1979 ஆகிய ஆண்டுகளில் வெண்கலம் வென்றுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தாமஸ் கோப்பை ஃபைனல்ஸ் பாட்மின்டன்: அபார வெற்றியுடன் அரையிறுதியில் இந்தியா

தாமஸ் கோப்பை ஃபைனல்ஸ் பாட்மின்டன்: அபார வெற்றியுடன் அரையிறுதியில் இந்தியா

வெளியேறியது இந்திய மகளிர் அணி

வெளியேறியது இந்திய மகளிர் அணி

காலிறுதியில் இந்திய ஆடவர் அணி

காலிறுதியில் இந்திய ஆடவர் அணி

ஆசிய பாட்மின்டன்: அரையிறுதியில் ஆயுஷ்

ஆசிய பாட்மின்டன்: அரையிறுதியில் ஆயுஷ்

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு