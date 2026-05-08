‘ஏ’ அணிகள் இடையேயான டெஸ்ட்: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா மோதல்

இந்திய ஆடவர் "ஏ' அணி வரும் செப்டம்பர் - அக்டோபரில் ஆஸ்திரேலிய "ஏ' அணியுடன் 2 நான்கு நாள் டெஸ்ட்டுகளிலும், 3 லிஸ்ட் ஏ ஆட்டங்களிலும் விளையாடவுள்ளது.
பிசிசிஐ வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, இந்த "ஏ' அணிகள் இடையேயான ஆட்டங்கள் யாவும் செப்டம்பர் 22 முதல் அக்டோபர் 11 வரை புதுச்சேரியில் நடைபெறவுள்ளன.
இதில் முதல் டெஸ்ட் செப்டம்பர் 22 முதல் 25 வரையும், 2}ஆவது டெஸ்ட் 29 முதல் அக்டோபர் 2 வரையும் நடைபெறவுள்ளன. 50 ஓவர்கள் கொண்ட லிஸ்ட் ஏ ஆட்டங்கள் மூன்றும் அக்டோபர் 6, 9, 11 ஆகிய நாள்களில் விளையாடப்படவுள்ளன.
இதனிடையே, ஜிம்பாப்வே மகளிர் அணியும் அக்டோபர் 16 முதல் 28 வரை இந்திய மகளிர் அணியுடன் விளையாடவுள்ளது. இதில் 3 ஆட்டங்கள் கொண்ட டி20 தொடர் ராய்பூரிலும், அதே எண்ணிக்கையிலான ஆட்டங்கள் அடங்கிய ஒருநாள் தொடர் பரோடாவிலும் நடைபெறுகின்றன.
இந்திய மகளிர் "ஏ' அணியும், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த மகளிர் "ஏ' அணிகளுடன் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுடனுமே 3 டி20, 3 ஒருநாள் ஆட்டங்களுடன் ஒரு 4 நாள் டெஸ்ட்டிலும் இந்திய மகளிர் "ஏ' அணி களம் காணவுள்ளது.
இதில் ஆஸ்திரேலிய மகளிர் "ஏ' அணியுடனான தொடர்கள் மொஹாலி, தர்மசாலாவில் செப்டம்பர் 12 முதல் அக்டோபர் 2 வரையும், இங்கிலாந்து மகளிர் "ஏ' அணியுடனான தொடர்கள் புணே மற்றும் நவி மும்பையில் நவம்பர் 30 முதல் டிசம்பர் 22 வரையும் நடைபெறவுள்ளன.
