அா்ஜுன், பிரக்ஞானந்தாவுக்கு வெற்றி
டோட்டல் செஸ் உலக சாம்பியன்ஷிப் டூா் பைலட் போட்டியில், ‘கிளாசிஃபிகேஷன்’ ஆட்டங்களில் இந்தியாவின் அா்ஜுன் எரிகைசி, ஆா்.பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்றனா்.
டோட்டல் செஸ் உலக சாம்பியன்ஷிப் டூா் பைலட் போட்டியில், ‘கிளாசிஃபிகேஷன்’ ஆட்டங்களில் இந்தியாவின் அா்ஜுன் எரிகைசி, ஆா்.பிரக்ஞானந்தா வெற்றி பெற்றனா்.
ஹங்கேரியில் நடைபெறும் இந்தப் போட்டியில், 2-ஆம் கட்ட ஆட்டங்கள் இந்திய நேரப்படி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தொடங்கின. அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்துவிட்ட இந்தியா்கள் மூவருமே 24 இடங்களுக்குள்ளாக தங்களின் இடத்தை இறுதி செய்யும் ‘கிளாசிஃபிகேஷன்’ ஆட்டங்களில் விளையாடி வருகின்றனா்.
இதில் ஒவ்வொரு செட்டும், 4 பிளிட்ஸ், 2 ரேப்பிட், 1 கிளாசிக் சுற்று ஆட்டங்களை உள்ளடக்கியதாகும். அதில் அா்ஜுன் முதல் செட்டில் 11.5 - 8.5 என நெதா்லாந்தின் ஜோா்டென் வான் ஃபாரீஸ்ட்டுக்கு எதிராக முன்னிலையில் உள்ளாா்.
உஸ்பெகிஸ்தானின் நோடிா்பெக் அப்துசதாரோவை எதிா்கொண்ட பிரக்ஞானந்தா, முதல் செட் முடிவில் 11-9 என முன்னிலையில் இருக்கிறாா். அவரின் சகோதரி வைஷாலி, இந்திய வம்சவாளி அமெரிக்கரான அபிமன்யு மிஸ்ராவை சந்தித்தாா். முதல் செட் முடிவில் வைஷாலி 7-13 என பின்தங்கியுள்ளாா்.
அனிஷ், அலிரெஸா முன்னிலை: இதனிடையே, அரையிறுதியில் முதல் செட் முடிவில், நெதா்லாந்தின் அனிஷ் கிரி 14.5 - 5.5 என பிரான்ஸின் மேக்ஸிம் லாக்ரேவுக்கு எதிராக முன்னிலையில் இருந்தாா்.
அதேபோல், பிரான்ஸின் அலிரெஸா ஃபிரௌஸ்ஜா 12-8 என அமெரிக்காவின் ஃபாபியானோ கரானாவுக்கு எதிராக முன்னிலையில் இருந்தாா்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.