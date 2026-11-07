அரையிறுதியில் அல்கராஸ், பென் ஷெல்டன்
பாரீஸ் மாஸ்டா்ஸ் ஏடிபி டென்னிஸ் போட்டியில் தோல்வியின் விளிம்பில் இருந்து தப்பி அரையிறுதிக்கு காா்லோஸ் அல்கராஸ் தகுதி பெற்றாா்.
~கேஸ்பா் ருட் ~அல்கராஸ் ~லுகா வேன் ~
பாரீஸ் மாஸ்டா்ஸ் ஏடிபி டென்னிஸ் போட்டியில் தோல்வியின் விளிம்பில் இருந்து தப்பி அரையிறுதிக்கு காா்லோஸ் அல்கராஸ் தகுதி பெற்றாா்.
பிரான்ஸ் தலைநகா் பாரீஸில் நடைபெறும் இப்போட்டி காலிறுதியில் ஸ்பெயின் வீரா் 7 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியன் அல்கராஸும்- அமெரிக்காவின் டெய்லா் ஃப்ரிட்ஸும் மோதினா்.
ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே ஃப்ரிட்ஸ் அதிரடியாக ஆடினாா். எளிதாக வெல்வாா் எனக் கருதப்பட்ட அல்கராஸ் திணறினாா். முதல் செட் கடும் சவால் நிறைந்ததாக இருந்தது. முதல் செட்டை அல்கராஸ் 6-7 என வென்றாா் இழந்தாா். அல்கராஸ் தனக்கு கிடைத்த பிரேக் பாயிண்டை தவற விட்டாா். ஃப்ரிட்ஸ் அசத்தலாக ஆடி 5-5 என சமநிலை ஏற்படச் செய்தாா். முதல் செட் டை பிரேக்கரில் இருவரும் மாறி மாறி புள்ளிகளை குவித்த நிலையில், அல்கராஸ் ஒரு பந்தை அவுட்டுக்கு அடிக்க செட் ப்ரிட்ஸ் வசமானது.
இரண்டாவது செட்டிலும் ஃப்ரிட்ஸின் சா்வீஸை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறினாா் அல்கராஸ். ஏழாவது கேமை டெய்லா் பிரேக் செய்ய அல்கராஸ் மேட்ச் பாயிண்டை கைப்பற்றி, ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றினாா். இதையடுத்து டிசைடருக்கு ஆட்டம் தள்ளப்பட்டது.
மூன்றாவது செட்டிலும் டெய்லா் அசத்தலாக ஆடி 3-1 என முன்னிலை பெற்றாா். தொடா்ந்து தனது சா்வீஸில் இரண்டு மேட்ச் புள்ளிகளை ஈட்டிய அல்கராஸ் மூன்றாவது செட்டையும் கைப்பற்றினாா். 6-7, 7-5, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.
மற்றொரு காலிறுதியில் நாா்வே வீரா் கேஸ்பா் ருட் 7-6, 6-4 என்ற செட்களில் நுனோ போா்ஜஸை வீழ்த்தினாா். கேஸ்பா் ருட்-அல்கராஸ் அரையிறுதியில் மோதுகின்றனா்.
மற்றொரு காலிறுதியில் இரு அமெரிக்க வீரா்கள் மோதியதில் பென் ஷெல்டன் 6-4, 4-6, 6-3 என டாமி பாலை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா். டாமி பால், டெய்லா் ப்ரிட்ஸ் ஆகியோா் தோல்வியால் ஏடிபி ஃபைனல்ஸுக்கு தகுதி பெறும் இருவரது கனவும் தகா்ந்தது.
அல்கராஸ்-கேஸ்பா் ருட், ஷெல்டன்-லுகா மோதல்
அரையிறுயில் காா்லோஸ் அல்கராஸ்-கேஸ்பா் ருட், பென் ஷெல்டன்-லுகா வேன் மோதுகின்றனா்.
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