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அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் ஷெல்டன்

பிரான்ஸில் நடைபெறும் பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் அரையிறுதிக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறினார்.

Ben Shelton, of the United States, celebrates after winning against Carlos Alcaraz, of Spain, inthe quarterfinal round of the U.S. Open tennis championships, Wednesday, Sept. 9, 2026, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa)

வெற்றிக் களிப்பில் பென் ஷெல்டன் (கோப்புப்படம்) - படம்: ஏபி

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பிரான்ஸில் நடைபெறும் பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் அரையிறுதிக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறினார்.

ஆடவர் ஒற்றையர் காலிறுதியில், போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அவர் 6-4, 4-6, 6-3 என்ற செட்களில், 12-ஆம் இடத்திலிருந்த சக அமெரிக்கரான டாமி பாலை வீழ்த்தினார்.

இதர ஆட்டங்களில், ரவுண்ட் ஆஃப் 16-இல், நார்வேயின் கேஸ்பர் ரூட் 6-3, 6-3 என்ற நேர் செட்களில், ஜெர்மனியின் ஜான் லெனார்டு ஸ்ட்ரஃபை வீழ்த்தினார். போர்ச்சுகலின் நுனோ போர்ஜஸ் 6-0, 6-2 என, பெருவின் இக்னேசியோ புûஸ வென்றார். இதையடுத்து காலிறுதியில் ரூட் - போர்ஜஸ் சந்திக்கின்றனர்.

இருவரும் இதுவரை 4 முறை மோதியிருக்க, இருவருமே தலா 2 வெற்றிகளுடன் சமநிலையில் உள்ளனர். போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்பெயின் நட்சத்திரம் கார்லோஸ் அல்கராஸ், காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

முந்தைய சுற்றில் அவரை எதிர்கொள்ளவிருந்த இத்தாலியின் மேட்டியோ பெரட்டினி காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகியதால், அல்கராஸ் காலிறுதிக்கு முன்னேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டார்.

போட்டித்தரவரிசையில் 6-ஆம் இடத்திலிருந்த பிரான்ஸின் ஆர்தர் ஃபில்ஸ் 3-6, 4-6 என, அமெரிக்காவின் டெய்லர் ஃப்ரிட்ஸிடம் தோல்வியுற்றார்.

இத்தாலியின் லொரென்ஸோ முசெத்தி 5-7, 6-3, 4-6 என, பிரான்ஸின் லூகா வான் அஸ்சேவை வெளியேற்றினார்.

ஆஸ்திரேலியாவின் ரிங்கி ஹிஜிகடா 2-6, 6-3, 7-5 என்ற செட்களில், ஆர்ஜென்டீனாவின் தாமஸ் எட்செவெரியை சாய்த்தார். அல்கராஸ் - ஃப்ரிட்ஸ், ஹிஜிகடா - அஸ்சே ஆகியோர் மோதுகின்றனர்.

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