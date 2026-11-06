அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார் ஷெல்டன்
பிரான்ஸில் நடைபெறும் பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் அரையிறுதிக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறினார்.
வெற்றிக் களிப்பில் பென் ஷெல்டன் (கோப்புப்படம்) - படம்: ஏபி
பிரான்ஸில் நடைபெறும் பாரீஸ் மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் அரையிறுதிக்கு வெள்ளிக்கிழமை முன்னேறினார்.
ஆடவர் ஒற்றையர் காலிறுதியில், போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அவர் 6-4, 4-6, 6-3 என்ற செட்களில், 12-ஆம் இடத்திலிருந்த சக அமெரிக்கரான டாமி பாலை வீழ்த்தினார்.
இதர ஆட்டங்களில், ரவுண்ட் ஆஃப் 16-இல், நார்வேயின் கேஸ்பர் ரூட் 6-3, 6-3 என்ற நேர் செட்களில், ஜெர்மனியின் ஜான் லெனார்டு ஸ்ட்ரஃபை வீழ்த்தினார். போர்ச்சுகலின் நுனோ போர்ஜஸ் 6-0, 6-2 என, பெருவின் இக்னேசியோ புûஸ வென்றார். இதையடுத்து காலிறுதியில் ரூட் - போர்ஜஸ் சந்திக்கின்றனர்.
இருவரும் இதுவரை 4 முறை மோதியிருக்க, இருவருமே தலா 2 வெற்றிகளுடன் சமநிலையில் உள்ளனர். போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்பெயின் நட்சத்திரம் கார்லோஸ் அல்கராஸ், காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.
முந்தைய சுற்றில் அவரை எதிர்கொள்ளவிருந்த இத்தாலியின் மேட்டியோ பெரட்டினி காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகியதால், அல்கராஸ் காலிறுதிக்கு முன்னேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டார்.
போட்டித்தரவரிசையில் 6-ஆம் இடத்திலிருந்த பிரான்ஸின் ஆர்தர் ஃபில்ஸ் 3-6, 4-6 என, அமெரிக்காவின் டெய்லர் ஃப்ரிட்ஸிடம் தோல்வியுற்றார்.
இத்தாலியின் லொரென்ஸோ முசெத்தி 5-7, 6-3, 4-6 என, பிரான்ஸின் லூகா வான் அஸ்சேவை வெளியேற்றினார்.
ஆஸ்திரேலியாவின் ரிங்கி ஹிஜிகடா 2-6, 6-3, 7-5 என்ற செட்களில், ஆர்ஜென்டீனாவின் தாமஸ் எட்செவெரியை சாய்த்தார். அல்கராஸ் - ஃப்ரிட்ஸ், ஹிஜிகடா - அஸ்சே ஆகியோர் மோதுகின்றனர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.