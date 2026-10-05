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சீனா ஓபன் டென்னிஸ்: ஆண்ட்ரீவா, நோஸ்கோவா முன்னேற்றம்!

சீனா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா, செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா ஆகியோா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்னேறினா்.

நோஸ்கோவா

நோஸ்கோவா

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சீனா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில், ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா, செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா ஆகியோா் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முன்னேறினா்.

மகளிா் ஒற்றையா் 3-ஆவது சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்தில் இருப்பவரும், பிரெஞ்சு ஓபன் நடப்பு சாம்பியனுமான ஆண்ட்ரீவா 6-4, 6-1 என்ற நோ் செட்களில், உஸ்பெகிஸ்தானின் பாலினா குதா்மிடோவாவை வீழ்த்தினாா்.

5-ஆம் இடத்திலிருப்பவரும், விம்பிள்டன் நடப்பு சாம்பியனுமான நோஸ்கோவா 6-2, 6-1 என்ற செட்களில், சுவிட்ஸா்லாந்தின் விக்டோரியா கோலுபிச்சை வெளியேற்றினாா்.

4 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, 4-6, 3-6 என்ற நோ் செட்களில், செக் குடியரசின் நிகோலா பா்துன்கோவாவிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.

12-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜப்பானின் நவோமி ஒசாகா, 7-6 (7/4), 6-4 என்ற வகையில் செக் குடியரசின் சாரா பெலெக்கை சாய்த்தாா். 11-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டா் 6-3, 6-4, 6-3 என்ற வகையில் சக ரஷியரான எகாடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவாவிடம் தோல்வியுற்றாா்.

உக்ரைனின் டயானா யாஸ்டிரெம்ஸ்கா 1-6, 4-6 என ஆஸ்திரியாவின் சிஞ்ஜா கிராஸிடம் வீழ்ந்தாா். ரவுண்ட் ஆஃப் 16-இல், நோஸ்கோவா - அலெக்ஸாண்ட்ரோவா, கிராஸ் - பா்துன்கோவா மோதுகின்றனா்.

ஸ்வெரெவை சாய்த்தாா் ஜோகோவிச்: இப்போட்டியின் ஆடவா் ஒற்றையா் காலிறுதியில், 24 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான சொ்பியாவின் நோவக் ஜோகோவிச் 4-6, 6-4, 6-4 என்ற வகையில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்தவரும், பிரெஞ்சு ஓபன், யுஎஸ் ஓபன் நடப்பு சாம்பியனுமான ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவை வீழ்த்தி அசத்தினாா்.

3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ் 7-6 (7/4), 6-3 என்ற செட்களில், ஆா்ஜென்டீனாவின் ஃபிரான்சிஸ்கோ செருண்டோவை தோற்கடித்தாா்.

5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் 1-6, 6-2, 6-3 என ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவையும், போலந்தின் ஹியூபா்ட் ஹா்காக்ஸ் 7-6 (7/2), 6-2 என ரஷியாவின் காரென் கச்சனோவையும் வென்றனா். இதையடுத்து அரையிறுதியில், டி மினாா் - ஹா்காக்ஸ், ஜோகோவிச் - மெத்வதெவ் சந்திக்கின்றனா்.

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