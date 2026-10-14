காலிறுதியில் மெத்வதெவ், ரூட், ஜோடாா்
ஷாங்காய் மாஸ்டா்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில், ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ், நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூட், ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடாா் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.
ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ் - AP
ஷாங்காய் மாஸ்டா்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில், ரஷியாவின் டேனியல் மெத்வதெவ், நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூட், ஸ்பெயினின் ரஃபேல் ஜோடாா் ஆகியோா் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு புதன்கிழமை முன்னேறினா்.
ஆடவா் ஒற்றைா் ரவுண்ட் ஆஃப் 16-இல், யுஎஸ் ஓபன் முன்னாள் சாம்பியனான மெத்வதெவ் 6-4, 7-5 என்ற நோ் செட்களில், கிரீஸின் ஸ்டெஃபனோஸ் சிட்சிபாஸை வீழ்த்தினாா். போட்டியில் தற்போது களத்திலிருக்கும் ஒரே முன்னாள் ஷாங்காய் மாஸ்டா்ஸ் சாம்பியன் மெத்வதெவ் மட்டுமே.
மெத்வதெவ் - சிட்சிபாஸ் மோதியது இது 16-ஆவது முறையாக இருக்க, மெத்வதெவ் 11-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்திருக்கிறாா்.
20-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரூட் தனது ஆட்டத்தில், 4-ஆம் இடத்திலிருந்த கனடாவின் ஃபெலிக்ஸ் அலியாசிமேவை சந்தித்தாா். முதல் செட்டில் ரூட் 5-2 என முன்னிலையில் இருந்தபோது, அலியாசிம் காயம் காரணமாக போட்டியிலிருந்து விலகினாா். இதனால் ரூட் காலிறுதிக்கு முன்னேறியதாக அறிவிக்கப்பட்டாா்.
12-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜோடாா் 6-7 (4/7), 6-4, 6-2 என்ற வகையில், நெதா்லாந்தின் போடிக் வான் டெவை தோற்கடித்தாா். 25-ஆம் இடத்திலுள்ள ஸ்பெயினின் அலெக்ஸாண்ட்ரோ டேவிடோவிச் 1-6, 6-3, 7-6 (8/6) என்ற செட்களில், போலந்தின் ஹியூபா்ட் ஹா்காக்ஸை வென்றாா்.
15-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அமெரிக்காவின் டாமி பால் 7-6 (7/5), 6-4 என்ற நோ் செட்களில், பெல்ஜியத்தின் ஜிஸு பொ்க்ஸை சாய்த்தாா்.
காலிறுதியில், மெத்வதெவ் - டாமி பால், ஜோடாா் - ரூட், டேவிடோவிச் - பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஜியா ஆகியோா் சந்திக்கின்றனா்.
வூஹான் ஓபன்: சபலென்கா, பெகுலா தோல்வி
சீனாவில் நடைபெறும் மகளிருக்கான வூஹான் ஓபன் போட்டியில், முன்னணி வீராங்கனைகளான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவின் ஜெஸ்ஸிகா பெகுலா ஆகியோா் தோல்வியுற்றனா். செக் குடியரசின் கரோலின் முசோவா, அமெரிக்காவின் இவா ஜோவிச், உக்ரைனின் எலினா ஸ்விடோலினா ஆகியோா் வெற்றியுடன் முன்னேறினா்.
மகளிா் ஒற்றையா் 2-ஆவது சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் முதலிடத்தில் இருந்த சபலென்கா, 6-3, 4-6, 6-7 (5/7) என்ற செட்கலில், அமெரிக்காவின் ஆன் லீயால் தோற்கடிக்கப்பட்டாா்.
2-ஆம் இடத்திலிருந்த பெகுலா 6-2, 6-7 (7/9), 6-3 என்ற செட்களில், முன்னாள் கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான லாத்வியாவின் ஜெலினா ஆஸ்டபென்கோவிடம் தோற்றாா். 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்விடோலினா 6-2, 5-7, 6-2 என, ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவாவை வெளியேற்றினாா்.
5 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் 6-2, 6-1 என, சக நாட்டவரான மெக்தலினா ஃப்ரெச்சை வெல்ல, 9-ஆம் இடத்திலிருந்த பென்சிச் 0-6, 5-7 என, பிரிட்டனின் சோனே காா்டெலிடம் எளிதாகத் தோற்றாா்.
10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இவா ஜோவிச் 6-4, 6-1 என, உக்ரைனின் டயானா யாஸ்டிரெம்ஸ்காவை வெல்ல, 11-ஆம் இடத்திலுள்ள ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டா் 6-2, 6-2 என எளிதாக, கஜகஸ்தானின் யுலியா புடின்சேவாவை சாய்த்தாா்.
இதர ஆட்டங்களில், இத்தாலியின் ஜாஸ்மின் பாலினி, போலந்தின் மாஜா சவாலின்ஸ்கா (16), அமெரிக்காவின் ஆஷ்லின் குரூகா், இந்தோனேசியாவின் ஜேனிஸ் ஜென் ஆகியோரும் வெற்றி பெற்று, 3-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.
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