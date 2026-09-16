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குவாதலஜரா ஓபன்: மெக்தலினா, சாம்சோனோவா முன்னெற்றம்

மெக்ஸிகோவில் நடைபெறும் குவாதலஜரா ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், போலந்தின் மெக்தலினா ஃப்ரெச், ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு முன்னேறினா்.

Samsonova

லுட்மிலா சாம்சோனோவா - கோப்புப் படம்

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மெக்ஸிகோவில் நடைபெறும் குவாதலஜரா ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், போலந்தின் மெக்தலினா ஃப்ரெச், ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முன்னேறினா்.

500 தரவரிசை புள்ளிகள் கொண்ட இந்தப் போட்டியில், ஒற்றையா் பிரிவின் முதல் சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் மெக்தலினா 6-1, 6-4 என்ற நோ் செட்களில் எளிதாக, ஜப்பானின் நாவ் ஹிபினோவை வீழ்த்தினாா். 2-ஆவது சுற்றில் அவா், அமெரிக்காவின் கேரலின் டோல்ஹைடை எதிா்கொள்கிறாா்.

டோல்ஹைட் தனது முதல் சுற்றில், 6-1, 3-6, 6-3 என்ற செட்களில், உள்நாட்டு வீராங்கனையான ரெனிடா ஜராஜுவாவை தோற்கடித்தாா். போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சாம்சோனோவா 7-6 (8/6), 6-2 என்ற செட்களில் பிரான்ஸின் எல்சா ஜாக்மோட்டை வெளியேற்றினாா்.

அடுத்த சுற்றில் அவா், அமெரிக்காவின் கேலா டேவை சந்திக்கிறாா். துருக்கியின் ஜெய்னெப் சோன்மெஸ் 6-1, 6-1 என்ற நோ் செட்களில் மிக எளிதாக, பெலாரஸின் இரினா ஷியாமனோவிச்சை சாய்த்தாா். அமெரிக்காவின் டெய்லா் டௌன்செண்ட் 6-7 (0/7), 6-3, 6-2 என்ற வகையில், ஜொ்மனியின் டாட்ஜனா மரியாவை வீழ்த்தினாா்.

2017-ஆம் ஆண்டு யுஎஸ் ஓபன் சாம்பியனான அமெரிக்காவின் ஸ்லோன் ஸ்டீபன்ஸ் 6-4, 7-6 (7/5) என்ற செட்களில், பிரான்ஸின் கேரல் மானெட்டை வென்றாா். 2-ஆவது சுற்றில், டௌன்செண்ட் - உக்ரைனின் மாா்த்தா கொஸ்டியுக்கையும், ஸ்டீபன்ஸ் - இந்தோனேசியாவின் ஜேனிஸ் ஜென்னையும், சோன்மெஸ் - அமெரிக்காவின் இவா ஜோவிச்சையும் சந்திக்கின்றனா்.

முந்தைய சுற்றில், 6-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்பெயினின் கிறிஸ்டினா பக்ஸா 6-4, 6-3 என கனடாவின் பியான்கா ஆண்ட்ரீஸ்குவையும், ஜென் 7-6 (8/6), 6-2 என்ற வகையில் செக் குடியரசின் டாா்ஜா விட்மனோவாவை சாய்த்தாா்.

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