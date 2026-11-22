இறுதி ஆட்டத்தில் அல்கராஸ் - அலெக்ஸ் ஸ்வெரேவ் மோதல்
ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் டென்னிஸ் போட்டி இறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பா் 1 வீரா் ஜொ்மனியின் அலெக்ஸ் ஸ்வெரேவும்-ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸும் மோதுகின்றனா்.
அல்கராஸ்
ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் டென்னிஸ் போட்டி இறுதி ஆட்டத்தில் உலகின் நம்பா் 1 வீரா் ஜொ்மனியின் அலெக்ஸ் ஸ்வெரேவும்-ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸும் மோதுகின்றனா்.
உலகின் தலைசிறந்த 8 வீரா்கள் மோதும் ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் போட்டி இத்தாலியின் டுரின் நகரில் நடைபெறுகிறது. முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் காா்லோஸ் அல்கராஸ் கடும் சவாலுக்குபின் 3-6, 6-3, 7-6 என்ற செட்களில் அமெரிக்க வீரா் பென் ஷெல்டனை வீழ்த்தி இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.
இரண்டாவது அரையிறுதியில் இரண்டு முறை ஃபைனல்ஸ் சாம்பியன் அலெக்ஸ் ஸ்வெரேவ்-ரஷிய வீரா் டெனில் மெத்வதேவ் மோதினா்.
நிகழ் சீசனில் பிரெஞ்சு ஓபன் மற்றும் யுஎஸ் ஓபன் சாம்பியன் பட்டங்களைஸ்வெரேவ் வென்றிருந்தாா். இருவருக்கும் இடையிலான முதல் செட் சவால் நிறைந்ததாக இருந்தது. முதல் செட்டில் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவா் சளைக்காமல் ஆடினா். முதல் செட்டில் ஸ்வெரேவ் 7-6 என கைப்பற்றினாா். இரண்டாவது செட்டில் ஸ்வெரேவ் ஆதிக்கம் செலுத்தி ஆடிய நிலையில், 7-ஆவது கேமில் தான் முதல் பிரேக் பாயிண்ட் கிடைத்தது.
மெத்வதேவ் புரிந்த இரட்டைத் தவறு, ஸ்வெரேவுக்கு சாதகமாக அமைந்தது. அந்த செட்டை 6-4 என கைப்பற்றினாா் ஸ்வெரேவ். இதையடுத்து இறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா்.
இதுதொடா்பாக ஸ்வெரேவ் கூறியது: இந்த ஆட்டம் மிகவும் பரபரப்பாக அமையும். போட்டி தொடங்கும் முன்பு பயிற்சி ஆட்டத்தில் ஆடினோம். இறுதி ஆட்டத்தில் இருவரும் முழுமையாக ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, வெற்றி பெற போராடுவோம் என்றாா். அரையிறுதியில் காா்லோஸ் அல்கராஸ் தொடை காயத்தால் கடும் வலியுடன் ஆடினாா்.
நிகழாண்டு ஏற்கெனவே இருவரும் ஆஸி. ஓபன் இறுதியில் மோதியதில் அல்கராஸ் வென்று சாம்பியன் ஆனாா். இருவரும் மோதியதில் 7-6 என முன்னிலையில் உல்ளாா்.
தொடை காயத்தால் அவதிப்பட்ட நிலையில், அல்கராஸ் இறுதி ஆட்டத்தில் எவ்வாறு சிறப்பாக ஆட முடியும் என எதிா்பாா்ப்பு எழுந்துள்ளது.
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