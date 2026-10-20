ஆசிய பாரா விளையாட்டு: பளு தூக்குதலில் இந்தியாவின் அசோக் வெள்ளி வென்றார்!
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பளு தூக்குதல் 65 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் அசோக் வெள்ளி வென்றார்.
பளு தூக்குதல் 65 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் அசோக் வெள்ளி வென்றார் - PTI
ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பளு தூக்குதல் 65 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் அசோக் வெள்ளி வென்றார்.
மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்களுக்கான 5-ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் அக். 18 அன்று தொடங்கின.
வரும் அக். 24-ஆம் தேதி நிறைவடையும் இந்தத் தொடரில் 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த 3,000 வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இதில், இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் 65 கிலோ பளு தூக்குதல் போட்டியில் இந்தியாவின் அசோக் (37) வெள்ளி வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
216 கிலோ எடை தூக்கி முதலிடம் பிடித்து தங்கம் வென்ற சீனாவின் ஸோ யீ-க்கு அடுத்ததாக, 192 கிலோ எடையைத் தூக்கி இந்தியாவின் அசோக் இரண்டாம் இடம்பிடித்து வெள்ளி வென்றுள்ளார்.
இந்தோனேசியாவின் மார்கோனோ 177 கிலோ எடையைத் தூக்கி வெண்கலப் பதக்கம் வென்றுள்ளார்.
தனது முதல் முயற்சியில் 187 கிலோவை வெற்றிகரமாகத் தூக்கிய அசோக், இரண்டாவது முயற்சியில் 192 கிலோவைத் தூக்கினார். கடைசி முயற்சியில் 201 கிலோவைத் தூக்குவதில் அவர் தோல்வியடைந்தார்.
ஹரியாணாவில் உள்ள சோனிபட் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அசோக், சிறுவயதிலேயே போலியோவால் பாதிக்கப்பட்டவர்.
Summary
Asian Para Games: India's Ashok wins silver in weightlifting!
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