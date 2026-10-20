6-வது தங்கம் வென்ற இந்தியா! தடகளத்தில் சாதித்த சிம்ரன் ஷர்மா!
இந்தியாவின் நட்சத்திர பாரா ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனையான சிம்ரன் ஷர்மா ஆசிய பாரா விளையாட்டில் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
சிம்ரன் ஷர்மா
இந்தியாவின் நட்சத்திர பாரா ஓட்டப்பந்தய வீராங்கனையான சிம்ரன் ஷர்மா ஆசிய பாரா விளையாட்டில் தங்கப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.
மாற்றுத்திறனாளி விளையாட்டு வீரர்களுக்கான 5-ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் அக். 18 அன்று தொடங்கின.
வரும் அக். 24-ஆம் தேதி நிறைவடையும் இந்தத் தொடரில் 45 நாடுகளைச் சேர்ந்த 3,000 வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் 200 மீட்டர் T12 போட்டியில் தடகள வீராங்கனை சிம்ரன் ஷர்மா, 24.80 விநாடிகளில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்து முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கத்தை வென்றுள்ளார்.
(T12 பிரிவு என்பது மிதமான பார்வைக் குறைபாடு உள்ள விளையாட்டு வீரர்களுக்கானது.)
இவருக்கு அடுத்து ஈரானின் ஹஜார் சஃபர்சாதே 25.02 விநாடிகளில் இரண்டாம் இடம்பிடித்த நிலையில், 25.23 விநாடிகளில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்து இந்தியாவின் தேஜல்பன் டாமோர் மூன்றாம் இடம்பிடித்து வெண்கலப் பதக்கத்தை வென்றார். இதன்மூலம், 200மீ தடகளத்தில் இந்தியா ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
தேஜல்பன் ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
தேஜல்பன் டாமோர்
2024 பாரீஸ் பாராலிம்பிக் போட்டியில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற சிம்ரன், ஆசியப் போட்டிகளில் 24.46 விநாடிகளில் பந்தய தூரத்தைக் கடந்து சாதனைப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். ஆனால், இந்த முறை அவரது சாதனையை அவரே முறியடிக்கவில்லை.
Summary
India's star para-runner Simran Sharma stunned the world by winning a gold medal at the Asian Para Games.
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