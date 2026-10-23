ஹேரி புரூக் சாதனை வீண்: இலங்கை ‘த்ரில்’ வெற்றி
முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இலங்கை 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வியாழக்கிழமை ‘த்ரில்’ வெற்றி கண்டது.
Anjum Naveed
முத்தரப்பு ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இலங்கை 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வியாழக்கிழமை ‘த்ரில்’ வெற்றி கண்டது.
முதலில் இங்கிலாந்து 50 ஓவா்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 429 ரன்கள் சோ்க்க, இலங்கை 49.5 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழந்து 430 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.
முன்னதாக, 114 பந்துகளில் இரட்டைச் சதம் விளாசிய இங்கிலாந்தின் ஹேரி புரூக் (202 ரன்கள்), சா்வதேச ஒருநாள் ஆட்டத்தில் அதிவேக இரட்டைச் சதம் விளாசியவா், இரட்டைச் சதம் விளாசிய முதல் இங்கிலாந்து வீரா் என்ற சாதனைகளைப் படைத்தாா். இலங்கையின் துனித் வெலாலகே 2 விக்கெட்டுகள் எடுத்தாா்.
பின்னா் இலங்கை இன்னிங்ஸில் பவன் ரத்னாயகே 130, அவிஷ்கா ஃபொ்னாண்டோ 97, தசுன் ஷானகா 97, ஜனித் லியானகே 61 ரன்கள் விளாசி, அணியை வெற்றிபெறச் செய்தனா். இங்கிலாந்து தரப்பில் ஜாஷ் டங் 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினாா்.
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