2-ஆவது ஒருநாள் கிரிக்கெட்: இந்தியா - மே. தீவுகள் இன்று மோதல்
இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் மோதும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் 2-ஆவது ஆட்டம், அஸ்ஸாம் மாநிலம் குவாஹாட்டியில் புதன்கிழமை (செப். 30) நடைபெறுகிறது.
விராட் கோலி | சுப்மன் கில் - X | BCCI
இந்தியா - மேற்கிந்தியத் தீவுகள் மோதும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரின் 2-ஆவது ஆட்டம், அஸ்ஸாம் மாநிலம் குவாஹாட்டியில் புதன்கிழமை (செப். 30) நடைபெறுகிறது.
முதல் ஆட்டத்தில் வெற்றி கண்ட இந்தியா, இதிலும் வென்று தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி, இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி கண்டு, தொடரில் தன்னை தக்கவைக்கும் முயற்சிக்கும்.
இந்திய அணியைப் பொருத்தவரை, பேட்டிங்கில் விராட் கோலி, கேப்டன் ஷுப்மன் கில் ஆகியோா் முதல் ஆட்டத்தைப் போலவே இதிலும் அசத்துவாா்கள் என எதிா்பாா்க்கலாம். அதில் தடுமாறிய ரோஹித் சா்மா, இதில் மீண்டு வருவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
பௌலிங்கில் குல்தீப் யாதவ் பலம் சோ்த்த நிலையில், ஹா்திக் பாண்டியாவுக்கு பதிலாக பரீட்சாா்த்த முறையில் களமிறக்கப்பட்டுள்ள ஆல்-ரவுண்டா் நிதீஷ்குமாா் ரெட்டி, பௌலிங்கில் பங்களிக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.
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