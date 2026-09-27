2-வது ஒருநாள்: 139 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த மேற்கிந்தியத் தீவுகள்!
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 139 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் ஜிம்பாப்வே வீராங்கனைகள் - படம் | ஜிம்பாப்வே கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)
ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 139 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் மகளிர் அணி ஜிம்பாப்வேவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் முதலில் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் ஒருநாள் போட்டியில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இன்று (செப்டம்பர் 27) இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்து முதலில் விளையாடியது.
டாஸ் வென்று முதலில் விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி ஜிம்பாப்வேவின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 39.3 ஓவர்களில் 139 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
அந்த அணியில் ஸ்டஃபானி டெய்லர் அதிகபட்சமாக 68 பந்துகளில் 47 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 4 பவுண்டரிகள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, கேப்டன் ஹேலி மேத்யூஸ் 26 ரன்கள், அஷ்மினி முனிசார் 20* ரன்கள், எஃபி பிளெட்ச்சர் 15 ரன்கள் எடுத்தனர். மற்ற வீராங்கனைகள் அனைவரும் ஒற்றை இலக்க ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினர்.
ஜிம்பாப்வே தரப்பில் நியாஷா குவான்ஷுரா 4 விக்கெட்டுகளையும், மிட்செல் மவுங்கா 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். ஃபிரான்சிஸ்கா இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், ஆலிண்டர் சாரே ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.
140 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி ஜிம்பாப்வே அணி விளையாடி வருகிறது.
Summary
Batting first in the second ODI against Zimbabwe, the West Indies team was bowled out for 139 runs.
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