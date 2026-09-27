இந்திய அணியில் நமன் திர் அறிமுகம்..! அதிரடியில் களமிறங்கிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள்!
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் - இந்தியா மோதும் முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி குறித்து...
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் - இந்திய அணிகளின் கேப்டன்கள் - படம்: பிசிசிஐ
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் - இந்தியா மோதும் முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று மதியம் 2 மணிக்கு திருவன்ந்தபுரத்தில் தொடங்கியது.
டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இந்திய அணியில் நமன் திர் அறிமுகமாகியுள்ளார்.
முதலில் பேட்டிங் செய்துவரும் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி விக்கெட் இழப்பின்றி 13.3 ஓவர்களில் 101 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இதில் ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ் 53*, ஜான் கேம்பெல் 42* ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார்கள்.
இந்திய அணி: ரோஹித் சர்மா, சுப்மான் கில், விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், கே.எல். ராகுல், நமன் திர், ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குர்னூர் பிரார், குல்தீப் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா
மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: ஜான் கேம்ப்பெல், ஜஸ்டின் கிரீவ்ஸ், கீசி கார்டி, ஷாய் ஹோப், அமீர் ஜங்கு, ஜூவல் ஆண்ட்ரூ, ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்டே, குடாகேஷ் மோட்டி, அல்சாரி ஜோசப், ஜேடன் சீல்ஸ்
Summary
Naman Dhir makes his debut for the Indian team! West Indies come out all guns blazing!
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